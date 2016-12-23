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23 декабря 2016, 18:16 | Водные: Плавание | Р-Спорт

ВФП рекомендует Буркова на пост тренера сборной России по плаванию на открытой воде

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания рекомендует на пост главного тренера сборной России по плаванию на открытой воде Сергея Буркова, заявил президент организации Владимир Сальников.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро команда выступала под руководством Сергея Колмогорова, который продолжает работу со сборной по плаванию в бассейне.

Позиция главного тренера сборной по плаванию на открытой воде остается вакантной.

«Мы решили рекомендовать Сергея Буркова», — сказал Сальников «Р-Спорт» по телефону.
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