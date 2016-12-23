ВФП рекомендует Буркова на пост тренера сборной России по плаванию на открытой воде

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро команда выступала под руководством Сергея Колмогорова, который продолжает работу со сборной по плаванию в бассейне.

Позиция главного тренера сборной по плаванию на открытой воде остается вакантной.

«Мы решили рекомендовать Сергея Буркова», — сказал Сальников «Р-Спорт» по телефону.