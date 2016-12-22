Команда Ефимовой может провести сборы в Крыму и Сочи
МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова в составе команды Efimova Team может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
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«Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне, — сказала Ефимова. — Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый».
«Все эти сборы мы планируем на весну, поскольку сейчас холодно и в открытом бассейне можно простудиться», — уточнила спортсменка.
Ранее сообщалось, что в состав команды Efimova Team войдут Ефимова и Никита Лобинцев, а также ряд других российских пловцов. Первый сбор команды должен пройти в январе в Австралии.
Планы на 2017 год
«Мы пытаемся сейчас построить график сборов в соответствии с соревнованиями, — сказала Ефимова. — Возможно, мы сделаем сбор в Майами, а потом выступим на
«Будем отслеживать турниры и проводить сборы в этих же регионах, чтобы процесс акклиматизации проходил легче, — добавила россиянка. — Соревнования — очень важная часть тренировочного процесса. Подчеркну, что пока все сказанное — примерные планы и окончательно страны, где команда будет проходить сборы, не определены».
Турнир «Маре Нострум» включает в себя три этапа — в Монако (
Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в
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