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22 декабря 2016, 10:42 | Водные: Плавание | ТАСС

Команда Ефимовой может провести сборы в Крыму и Сочи

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова в составе команды Efimova Team может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Спортсменка отметила что не может тренироваться в Москве по состоянию здоровья. Увеличить
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«Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне, — сказала Ефимова. — Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый».

«Все эти сборы мы планируем на весну, поскольку сейчас холодно и в открытом бассейне можно простудиться», — уточнила спортсменка.

Ранее сообщалось, что в состав команды Efimova Team войдут Ефимова и Никита Лобинцев, а также ряд других российских пловцов. Первый сбор команды должен пройти в январе в Австралии.

Планы на 2017 год

«Мы пытаемся сейчас построить график сборов в соответствии с соревнованиями, — сказала Ефимова. — Возможно, мы сделаем сбор в Майами, а потом выступим на Гран-при в Орландо. И точно так же на сборе в Австралии: там будет проходить несколько турниров, в которых мы примем участие. Кроме того, скорее всего, мы проведем сбор в Болгарии, а потом поедем по этапам серии «Маре Нострум».

«Будем отслеживать турниры и проводить сборы в этих же регионах, чтобы процесс акклиматизации проходил легче, — добавила россиянка. — Соревнования — очень важная часть тренировочного процесса. Подчеркну, что пока все сказанное — примерные планы и окончательно страны, где команда будет проходить сборы, не определены».

Турнир «Маре Нострум» включает в себя три этапа — в Монако (10—11 июня), Барселоне (13—14 июня) и Кане (17—18 июня).

Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 м и 200 м брассом, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.
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