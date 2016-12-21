Лидер сборной России по плаванию Ефимова перенесет операцию 6 января

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Ранее сообщалось, что из-за рецидива гнойной ангины Ефимова пропустила чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который проходил в декабре в Канаде. Спортсменке должны были сделать операцию по удалению миндалин 1 декабря в США, но мероприятие не состоялось из-за недобросовестности фирмы-посредника.

«Самочувствие не очень хорошее, все время немного не хватает сил, постоянно болит горло и насморк, — сказала Ефимова. — После нового года придется пропить еще курс антибиотиков, это необходимо для подготовки к операции. 5 января я лечу в Израиль, а 6 января планируется сама операция».

Первый сбор спортсменки в составе команды Efimova Team должен пройти в январе в Австралии. «Скорее всего, начало сбора перенесется на 20 января, — отметила россиянка. — Операция будет несложной, надеюсь, за две недели я уже восстановлюсь».