Американским тренерам запретили работать с лидером сборной России по плаванию Ефимовой

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Ранее сообщалось, что в новом олимпийском цикле Ефимова будет тренироваться в России в составе своей команды Efimova Team. В настоящее время идет процесс формирования команды, а также поиск зарубежного специалиста, который войдет в тренерский штаб.

«Есть очень хорошие тренеры, особенно один, мы с ним были полтора месяца в контакте, сначала было все хорошо, а потом этот специалист резко отказался от сотрудничества, — отметила Ефимова. — Когда мы начали узнавать у моего бывшего тренера Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских тренеров, то он категорически сказал, что никто из американцев не будет работать со мной. По его словам, всем им запрещают меня тренировать».

«Сало сказал, даже не пытайтесь, — добавила спортсменка. — Мы обратились к еще одному американскому тренеру, и он также подтвердил слова Дэвида. Я подумала: ну и ладно, у меня есть папа-тренер (Андрей Ефимов — прим. ТАСС), знаю, что этот человек никогда меня не бросит, даже если весь мир откажется от меня. Мы продолжаем поиски».

По словам россиянки, процесс поисков зарубежного специалиста, который пополнит тренерский штаб Efimova Team, продолжается. «Мы продолжим смотреть, искать тренера, — подчеркнула Ефимова. — Но в данный момент тренировать команду будет мой папа».

Ефимова работала с Дэвидом Сало с 2011 по 2016 год и прекратила с ним сотрудничество до Олимпиады в Рио-де- Жанейро. Россиянка завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Бразилии на дистанциях 100 м и 200 м брассом. Ефимова также является бронзовым призером Игр-2012, четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, также она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.