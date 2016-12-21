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21 декабря 2016, 17:40 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Ефимова: На своём примере поняла, что за наших спортсменов и не будут бороться

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, зачем она стала учредителем организации «Спорт и право».

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия <span class=error>Ефимова</span> рассказала зачем она стала учредителем организации Спорт и право. Увеличить
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© РИА "Новости"

Ефимова на основании доклада независимой комиссии ВАДА не была допущена до Игр-2016, однако добилась этого права, подав иск в Спортивный арбитражный суд.

«После первого доклада Макларена наших спортсменов никто не защищал, спустили всё и решили, что само пройдёт. Потом была история с мельдонием, в которой также нас никто не защищал. Никто не хотел бороться и что-то делать. Теперь есть вторая часть доклада Макларена, потом будет третья. Меня поражает, что за наших спортсменов никто не борется, а на своём примере я поняла, что никто и не будет этого делать. Пора самим начать что-то делать. Мы создали организацию “Спорт и право”.

Перед Олимпиадой в Рио, кроме меня, Андрея Митькова и нашего адвоката, никого не было. Мы сами втроём пробивали весь этот путь. Сейчас мы заново начинаем это делать», — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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