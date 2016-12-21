Ефимова: На своём примере поняла, что за наших спортсменов и не будут бороться
Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала, зачем она стала учредителем организации «Спорт и право».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ефимова на основании доклада независимой комиссии ВАДА не была допущена до Игр-2016, однако добилась этого права, подав иск в Спортивный арбитражный суд.
«После первого доклада Макларена наших спортсменов никто не защищал, спустили всё и решили, что само пройдёт. Потом была история с мельдонием, в которой также нас никто не защищал. Никто не хотел бороться и
Перед Олимпиадой в Рио, кроме меня, Андрея Митькова и нашего адвоката, никого не было. Мы сами втроём пробивали весь этот путь. Сейчас мы заново начинаем это делать», — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter