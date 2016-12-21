Ефимова: На своём примере поняла, что за наших спортсменов и не будут бороться

Ефимова на основании доклада независимой комиссии ВАДА не была допущена до Игр-2016, однако добилась этого права, подав иск в Спортивный арбитражный суд.



«После первого доклада Макларена наших спортсменов никто не защищал, спустили всё и решили, что само пройдёт. Потом была история с мельдонием, в которой также нас никто не защищал. Никто не хотел бороться и что-то делать. Теперь есть вторая часть доклада Макларена, потом будет третья. Меня поражает, что за наших спортсменов никто не борется, а на своём примере я поняла, что никто и не будет этого делать. Пора самим начать что-то делать. Мы создали организацию “Спорт и право”.



Перед Олимпиадой в Рио, кроме меня, Андрея Митькова и нашего адвоката, никого не было. Мы сами втроём пробивали весь этот путь. Сейчас мы заново начинаем это делать», — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.