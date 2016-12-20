Всероссийская федерация плавания предупредила о новом запрещенном веществе в списке ВАДА
Всероссийская федерация плавания (ВФП) опубликовала на своем официальном сайте информацию о внесении ВАДА в список запрещенных вещества аримистан.
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ВФП также сообщает, в каких препаратах и образцах спортивного питания он может фигурировать. Федерация предупреждает, что прекратить прием веществ, содержащих аримистан, нужно заблаговременно, чтобы его следы не остались после 1 января 2017 года, когда он будет запрещен.
ВФП также сообщила о полном перечне изменений в списке запрещенных веществ ВАДА на 2017 год и напомнила об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
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