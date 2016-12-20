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20 декабря 2016, 20:40 | Водные: Плавание | Спорт-Экспресс

Всероссийская федерация плавания предупредила о новом запрещенном веществе в списке ВАДА

Всероссийская федерация плавания (ВФП) опубликовала на своем официальном сайте информацию о внесении ВАДА в список запрещенных вещества аримистан.

Всероссийская федерация плавания (<span class=error>ВФП</span>) опубликовала на своем официальном сайте информацию о внесении <span class=error>ВАДА</span> в список запрещенных вещества аримистан. Увеличить
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ВФП также сообщает, в каких препаратах и образцах спортивного питания он может фигурировать. Федерация предупреждает, что прекратить прием веществ, содержащих аримистан, нужно заблаговременно, чтобы его следы не остались после 1 января 2017 года, когда он будет запрещен.

ВФП также сообщила о полном перечне изменений в списке запрещенных веществ ВАДА на 2017 год и напомнила об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
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