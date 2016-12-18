Федерация плавания назвала лучших спортсменов года

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В номинации «Спортсмен года» изящные статуэтки в виде волны получили сразу двое — Евгений Рылов, который на Играх-2016 завоевал «бронзу» на дистанции 200 м на спине, и Антон Чупков, бронзовый призер Рио на двухсотметровке брассом.

Цитата «Спортсменкой года» назвали Юлию Ефимову, завоевавшую на Олимпиаде две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Лучшими пловцами-марафонцами были признаны Ольга Козыдуб, выигравшая общий зачет Гран-при, и чемпион Европы Кирилл Абросимов.

— Я хочу сказать спасибо руководству федерации за то, что мы выступили на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, — сказал Антон Чупков во время награждения. — Мы одно целое, одна команда, мы всегда поддерживали друг друга и будем поддерживать.

О том, какой непростой год пришлось пережить российским пловцам, да и всем нашим олимпийцам, говорил и президент ВФП Владимир Сальников.

— Не обошлось без тяжелых последствий истории с отстранением перед Олимпиадой, но мы выступили на ней полным составом, — отметил Владимир Сальников. — Только что завершился еще один важный старт года — чемпионат мира на короткой воде в Виндзоре, где команда выступила очень успешно. В Канаде мы превзошли по результатам чемпионат мира в Дубае-2010, где мы блистали, а здесь впервые в истории выиграли шесть эстафет. Очень хочется отодвинуть футбол на второй план, чтобы плавание было у нас в стране на первых ролях.

Один из лидеров сборной России Владимир Морозов, который уже был лауреатом главной плавательной премии в нашей стране, на этот раз еще накануне церемонии точно угадал всех победителей. А по поводу своих достижений поиронизировал: «Я заслужил разве что премию «Эстафетчик года». Напомним, что на чемпионате мира Морозов помог команде добыть пять из шести побед. Олимпиада прошла для него неудачно, но потом Володя первым из россиян выиграл общий зачет Кубка мира, установив по ходу этапов два мировых рекорда на 100 м комплексом.

Перед тем как завершить сезон в торжественной обстановке, пловцы сделали это в бассейне, на Кубке Сальникова. Кстати, турнир тоже был юбилейным — десятым по счету. Главный приз соревнований — «Серебряную акулу» — получили Евгений Рылов и голландка Раноми Кромовидьойо.