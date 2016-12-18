Юбилейный год: ВФП вручила премии лучшим пловцам и тренерам по итогам сезона
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лучших пловцов и тренеров прошлого и настоящего чествовали на церемонии Всероссийской федерации плавания (ВФП) в Санкт-Петербурге, которая была посвящена 25-летнему юбилею организации.
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Видимо, что-то случилось...
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Нынешний год был особенным для российского плавания хотя бы уже потому, что был олимпийским. Сезон пловцы завершили в
Акулы года.
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«Честно сказать, плыву на Кубке Сальникова по российскому времени, а живу все еще по канадскому», — признался чемпион Виндзора в эстафетном плавании Кирилл Пригода.
Морозов, который участвовал в 5 из 6 победных эстафетах сборной, рассказывал о приоритетах на следующий сезон, а на вопрос, кто будет лучшим пловцом по итогам 2016 года ответил:
— Юля Ефимова, конечно.
— А у мужчин?
— Женя Рылов. Или Антон Чупков. Посмотрим.
— Себя не называете?
— Я выиграю разве что в номинации эстафетчик года.
На самом Кубке Сальникова Морозов проплыл «полтинник» кролем быстрее, чем на чемпионате мира в Канаде, а в общем зачете у женщин победила голландка Раноми Кромовидьойо и Рылов.
— Евгений, кто станет обладателем премии лучшего спортсмену?
— А какие варианты?
— Евгений Рылов…
— Ну тогда я голосую за себя.
Лучшие в 2016-м.
Приз как лучшему пловцу года в итоге ушел не только Рылову, но и призеру Игр в Рио Антону Чупкову.
«Я хочу сказать спасибо руководству за то, что мы выступили в Рио и от себя могу сказать, что мы сделали все, что могли. Мы одно целое, одна команда, мы всегда поддерживали друг друга и будем поддерживать», — сказал Чупков на церемонии, посвященной итогам года.
На открытой воде лучшим по итогам года был признан Кирилл Абросимов. У женщин вне конкуренции была Юлия Ефимова, на открытой воде — победительница общего зачета
Призы спортсменам в этих номинациях вручали член технического комитета Европейской лиги плавания Алексей Акатьев и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. «Главное помните, что самое важное достижение — это медаль, а не деньги и все сопутствующее. И, знаете, не хотелось бы доводить серию без золотых олимпийский медалей до 25 лет», — отметил Попов.
Антон ЧупковВ номинации «Открытие года» победили Климент Колесников, Даниил Орлов и Валерия Ермакова, выступающая на открытой воде, приз зрительских симпатий выиграл один из главных героев чемпионата мира в Канаде в составе сборной России Александр Красных и завоевавшая в Виндзоре первое золото чемпионата мира Розалия Насретдинова. Лучшим партнером федерации было признано Министерство спорта, также памятные премии были вручены всем рекордсменам сезона: Морозову за рекорды мира, Рылову за рекорд Европы и национальные рекорды. Памятные премии получили тренеры и специалисты, работавшие в команде в нынешнем сезоне, а также сотрудники федерации.
«У нас был непростой год, — сказал на церемонии президент ВФП Владимир Сальников. — Не обошлось без тяжелых последствий истории с отстранением перед Олимпиадой, но мы выступили на ней полным составом. Было приятно видеть, сколько было внимания к команде в связи с ее успехом на чемпионате мира в Виндзоре. Там мы превзошли по результатам чемпионат мира в Дубае, где мы блистали, а здесь впервые в истории выиграли шесть эстафет. Очень хочется, чтобы плавание было на первых ролях у нас в стране, а на втором месте пусть будет футбол».
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