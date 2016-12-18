Сальников: FINA не запрещает ВФП проводить международные соревнования

На этой неделе состоялся международный турнир Кубок Сальникова при заявке спортсменов в 400 человек. Международный олимпийский комитет после доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал в зимних видах спорта воздержаться от проведения международных соревнований на территории России.

«Ни в коем случае, — сказал Сальников, отвечая на вопрос нет ли подобной информации и от FINA. — В журнале FINA была реклама этого турнира, он прочно прописался в календаре, равно как и этап Кубка мира. Никаких ни у кого мыслей не возникло, чтобы помешать его проведению».