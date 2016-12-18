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18 декабря 2016, 9:55 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Сальников: FINA не запрещает ВФП проводить международные соревнования

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) не запрещает Всероссийской федерации плавания (ВФП) проводить международные соревнования на своей территории, заявил агентству «Р-Спорт» президент ВФП Владимир Сальников.

На этой неделе состоялся международный турнир Кубок Сальникова при заявке спортсменов в 400 человек. Международный олимпийский комитет после доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал в зимних видах спорта воздержаться от проведения международных соревнований на территории России.

«Ни в коем случае, — сказал Сальников, отвечая на вопрос нет ли подобной информации и от FINA. — В журнале FINA была реклама этого турнира, он прочно прописался в календаре, равно как и этап Кубка мира. Никаких ни у кого мыслей не возникло, чтобы помешать его проведению».
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