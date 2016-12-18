Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/28170174/
18 декабря 2016, 9:46 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Рылов заявил, что хочет квалифицироваться на ЧМ в плавании вольным стилем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр Евгений Рылов заявил, что будет пытаться квалифицироваться на чемпионат мира по водным видам спорта не только в плавании на спине, но и на дистанциях вольным стилем.

Рылов в субботу одержал победу в общем зачете международного турнира «Кубок Сальникова».

«Для меня Кубок Сальникова, наверное, все-таки не конец сезон, а начало нового, потому что сезон я закончил на Олимпиаде, отдохнул и теперь все начинаем с начала, — сказал Рылов журналистам. — Доволен тем, как проплыл здесь 50 кроль. На чемпионат России буду готовить кроме дистанций на спине 50, 100, 200 м кроль с целью попробовать отобраться (на чемпионат мира)».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште летом 2017 года, квалификационным для него станет весенний чемпионат России в 50-метровом бассейне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой