Рылов заявил, что хочет квалифицироваться на ЧМ в плавании вольным стилем
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр Евгений Рылов заявил, что будет пытаться квалифицироваться на чемпионат мира по водным видам спорта не только в плавании на спине, но и на дистанциях вольным стилем.
Рылов в субботу одержал победу в общем зачете международного турнира «Кубок Сальникова».
«Для меня Кубок Сальникова, наверное,
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште летом 2017 года, квалификационным для него станет весенний чемпионат России в 50-метровом бассейне.
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