Рылов заявил, что хочет квалифицироваться на ЧМ в плавании вольным стилем

Рылов в субботу одержал победу в общем зачете международного турнира «Кубок Сальникова».

«Для меня Кубок Сальникова, наверное, все-таки не конец сезон, а начало нового, потому что сезон я закончил на Олимпиаде, отдохнул и теперь все начинаем с начала, — сказал Рылов журналистам. — Доволен тем, как проплыл здесь 50 кроль. На чемпионат России буду готовить кроме дистанций на спине 50, 100, 200 м кроль с целью попробовать отобраться (на чемпионат мира)».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште летом 2017 года, квалификационным для него станет весенний чемпионат России в 50-метровом бассейне.