Евгений Рылов и Антон Чупков признаны ВФП лучшими спортсменами 2016 года
Российские пловцы Евгений Рылов и Антон Чупков признаны Всероссийской федерацией плавания (ВФП) лучшими спортсменами 2016 года.
Церемония вручения премии ВФП, которая отмечает свое 25-летие, прошла в
«Я хочу сказать спасибо руководству (федерации) за то, что мы выступили (на Олимпиаде) в
Евгений Рылов завоевал бронзу Олимпийских игр-2016 на дистанции 200 м на спине, а Антон Чупков выиграл бронзу на Играх в
Спортсменом года на открытой воде был признан Кирилл Абросимов.
Лауреатами премии в номинации «Приз зрительских симпатий» стали Розалия Насретдинова и Александр Красных. Лауреатами премии в номинации «Открытие года» стали Даниил Орлов, Климент Колесников и Валерия Ермакова.
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