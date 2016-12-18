Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/28169221/
18 декабря 2016, 0:36 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Евгений Рылов и Антон Чупков признаны ВФП лучшими спортсменами 2016 года

Российские пловцы Евгений Рылов и Антон Чупков признаны Всероссийской федерацией плавания (ВФП) лучшими спортсменами 2016 года.

Церемония вручения премии ВФП, которая отмечает свое 25-летие, прошла в Санкт-Петербурге.

«Я хочу сказать спасибо руководству (федерации) за то, что мы выступили (на Олимпиаде) в Рио-де-Жанейро и сделали все, что могли. Мы одно целое, одна команда, мы всегда поддерживали друг друга и будем поддерживать», — сказал Чупков на церемонии.

Евгений Рылов завоевал бронзу Олимпийских игр-2016 на дистанции 200 м на спине, а Антон Чупков выиграл бронзу на Играх в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом.

Спортсменом года на открытой воде был признан Кирилл Абросимов.

Лауреатами премии в номинации «Приз зрительских симпатий» стали Розалия Насретдинова и Александр Красных. Лауреатами премии в номинации «Открытие года» стали Даниил Орлов, Климент Колесников и Валерия Ермакова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой