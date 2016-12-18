Евгений Рылов и Антон Чупков признаны ВФП лучшими спортсменами 2016 года

Церемония вручения премии ВФП, которая отмечает свое 25-летие, прошла в Санкт-Петербурге.

«Я хочу сказать спасибо руководству (федерации) за то, что мы выступили (на Олимпиаде) в Рио-де-Жанейро и сделали все, что могли. Мы одно целое, одна команда, мы всегда поддерживали друг друга и будем поддерживать», — сказал Чупков на церемонии.

Евгений Рылов завоевал бронзу Олимпийских игр-2016 на дистанции 200 м на спине, а Антон Чупков выиграл бронзу на Играх в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом.

Спортсменом года на открытой воде был признан Кирилл Абросимов.

Лауреатами премии в номинации «Приз зрительских симпатий» стали Розалия Насретдинова и Александр Красных. Лауреатами премии в номинации «Открытие года» стали Даниил Орлов, Климент Колесников и Валерия Ермакова.