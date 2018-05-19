В Астане завершился этап Кубка мира по триатлону
Сегодня завершился этап Кубка мира по триатлону, сообщает Zakon.kz.
Сегодня завершился этап Кубка мира по триатлону, сообщает Zakon.kz.
В Астану приехали 130 атлетов из 38 стран мира.
Многие из них входят в 100 лучших в мировом рейтинге. Первые в гонке участвовали женщины, в связи с прохладной погодой Международная Федерация отменила у женщин дисциплину — плавание, вместо этого они пробежали 5 км, на велосипеде — 40 км, 10 км — бег.
На старт вышли две казахстанские спортсменки, Арина Шульгина и Анастасия Автушко. Арина финишировала 20-ой. Первое место у Сандры Додэ из Франции, второе место также у французской спортсменки, финишировала третьей Анжелика Ольмо из Италии.
После обеда на старт вышли мужчины. Лучшего они выявляли на дистанциях — плавание, вело — 40 км и бег — 10 км. Вместо стандартных 1500 м, мужчины в связи с погодными условиями плавали на 750 м. Золото этапа Кубка мира у российского спортсмена Дмитрия Полянского, серебро у автралийца Марселя Уолкингтон, бронзу завоевал француз Рафаэль Аурелия. Завтра пройдет старт для Age group с целью популяризации и развития триатлона в Казахстане.