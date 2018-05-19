В Астане завершился этап Кубка мира по триатлону

В Астану приехали 130 атлетов из 38 стран мира.

Многие из них входят в 100 лучших в мировом рейтинге. Первые в гонке участвовали женщины, в связи с прохладной погодой Международная Федерация отменила у женщин дисциплину — плавание, вместо этого они пробежали 5 км, на велосипеде — 40 км, 10 км — бег.

На старт вышли две казахстанские спортсменки, Арина Шульгина и Анастасия Автушко. Арина финишировала 20-ой. Первое место у Сандры Додэ из Франции, второе место также у французской спортсменки, финишировала третьей Анжелика Ольмо из Италии.