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19:24 (мск), источник: Sports.kz

В Астане завершился этап Кубка мира по триатлону

Сегодня завершился этап Кубка мира по триатлону, сообщает Zakon.kz.

В Астану приехали 130 атлетов из 38 стран мира.

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Многие из них входят в 100 лучших в мировом рейтинге. Первые в гонке участвовали женщины, в связи с прохладной погодой Международная Федерация отменила у женщин дисциплину — плавание, вместо этого они пробежали 5 км, на велосипеде — 40 км, 10 км — бег.

На старт вышли две казахстанские спортсменки, Арина Шульгина и Анастасия Автушко. Арина финишировала 20-ой. Первое место у Сандры Додэ из Франции, второе место также у французской спортсменки, финишировала третьей Анжелика Ольмо из Италии.

После обеда на старт вышли мужчины. Лучшего они выявляли на дистанциях — плавание, вело — 40 км и бег — 10 км. Вместо стандартных 1500 м, мужчины в связи с погодными условиями плавали на 750 м. Золото этапа Кубка мира у российского спортсмена Дмитрия Полянского, серебро у автралийца Марселя Уолкингтон, бронзу завоевал француз Рафаэль Аурелия. Завтра пройдет старт для Age group с целью популяризации и развития триатлона в Казахстане.

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