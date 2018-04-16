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15:46 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бузова обратилась к тренеру сборной России

Певица Ольга Бузова обратилась к главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву.

Источник: РИА "Новости"

Тедеев ранее пытался добиться отмены концерта Бузовой во Владикавказе.

«Я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут! Спасибо, что воспитываете их такими.

Я не раз была во Владикавказе и знаю ваш регион как очень гостеприимный, поэтому ваши слова сейчас лишь оскорбляют ваш прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию.

Во Владикавказе у меня очень много поклонников и моих людей, с которыми я с нетерпением жду встречи! Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты и меня в вашей столице ждет sold out.

Я уж не знаю, может быть именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу “Под звуки поцелуев” вас так расстроил, что вы решили обратится к организаторам с требованием, нарушающим законы и конституцию Российской Федерации.

Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить вас на свое шоу “Под звуки поцелуев” во Владикавказе 29 апреля. Я буду вас ждать и помните, я люблю розы», — заявила Бузова.

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Тедееву, котрый также является депутатом парламента Северной Осетии, не нравится образ певицы. Он писал в своем инстаграме: «Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями?».

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