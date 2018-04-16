Бузова обратилась к тренеру сборной России

Тедеев ранее пытался добиться отмены концерта Бузовой во Владикавказе.



«Я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут! Спасибо, что воспитываете их такими.



Я не раз была во Владикавказе и знаю ваш регион как очень гостеприимный, поэтому ваши слова сейчас лишь оскорбляют ваш прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию.



Во Владикавказе у меня очень много поклонников и моих людей, с которыми я с нетерпением жду встречи! Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты и меня в вашей столице ждет sold out.



Я уж не знаю, может быть именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу “Под звуки поцелуев” вас так расстроил, что вы решили обратится к организаторам с требованием, нарушающим законы и конституцию Российской Федерации.



Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить вас на свое шоу “Под звуки поцелуев” во Владикавказе 29 апреля. Я буду вас ждать и помните, я люблю розы», — заявила Бузова.