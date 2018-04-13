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18:35 (мск), источник: TeamRussia.pro

«Ты слабачка, не можешь ничего довести до конца». Яна Егорян против всех

История олимпийской чемпионки по фехтованию.

Источник: РИА "Новости"

Чуть не бросила фехтование через год занятий

Яна Егорян переехала с мамой из Еревана в Химки, когда ей было шесть лет. С фехтованием она познакомилась в пятом классе: как это часто бывает, тренер пришёл в школу и рассказал детям о наборе в секцию, а для мотивации принёс медали своих учениц. На энергичную с детства Яну это подействовало, и она загорелась этим видом спорта.

Поначалу было нелегко — денег в семье практически не было, и ради экипировки приходилось на многом экономить. Сами тренировки тоже оказались тяжелее, чем Яна себе представляла. Но несмотря ни на что она продолжала ходить в зал, тратя на дорогу по полтора часа в день и каждый раз нося на себе огромные тренировочные сумки с саблями.

Через год Егорян поехала на областную спартакиаду, где соревновалась с ребятами, которые были на четыре года старше неё. Разница в возрасте не испугала Яну, и она добралась до финала, где завоевала серебро, чем потрясла своего первого тренера.

Хотя тяжёлые тренировки и приносили первые успехи, год спустя Яна поняла, что больше не может их выдерживать, и решила всё бросить. Тогда на помощь пришла мама, которой удалось уговорить спортсменку остаться.

Она стала меня подначивать: «Да ты слабачка, не можешь ничего довести до конца, отступаешь при первых трудностях!». Я разозлилась жутко. Решила остаться — ей назло. А потом — раз: выиграла одни соревнования, другие, поехала на сбор…
Яна Егорян

Преодолела болезнь

Первым серьёзным стартом в карьере Яны стали летние юношеские Олимпийские игры в Сингапуре в 2010 году. К ним она подошла уже в статусе серебряного призёра чемпионата России, на котором в финале проиграла Софье Великой. В Сингапуре 16-летняя Егорян завоевала золото и в личном зачёте, и в командном первенстве вместе со сборной Европы.

Затем Яна продолжила успешно выступать на юниорском уровне и в 2012 году добавила к победам на Кубке мира золотую медаль чемпионата мира. В том же году она впервые стала лучшей на чемпионате России среди взрослых и начала привлекаться в основную сборную. И — вновь задумалась о завершении карьеры, но уже из-за здоровья.

У Егорян обнаружилась врождённая болезнь ног, из-за которой постоянно рвались связки. Она перенесла операцию, после которой ей предстоял длительный реабилитационный период. В начале восстановления Яна не представляла, как сможет вернуться в большой спорт, и начала думать, чем ещё может заниматься в жизни. Но тренеры и старшие товарищи советовали не отчаиваться и вселили ей веру в то, что лучшие моменты карьеры у неё ещё впереди. Они оказались правы, и меньше чем через год спортсменка вернулась на помост.

Пережив этот непростой период, она решила набить татуировку, на которой изображены олимпийские кольца, сабля и надпись «Выдержу и добьюсь». В следующие четыре года она стала одним из лидеров сборной, завоевала медали чемпионатов Европы и мира и установила историческое достижение, став первой в современной истории России олимпийской чемпионкой в индивидуальном турнире.

Хотела стать актрисой

Яна не раз признавалась, что в детстве мечтала стать актрисой или певицей. Впрочем, она нашла применение этим талантам и в фехтовании, виде спорта, в котором психологическое давление играет не последнюю роль.

Актёрские данные — это вообще первое, что нужно в фехтовании. В своё время в юниорах я выигрывала только за счёт них, чего только не вытворяла: делала вид, что в обмороки падаю, судьям глазки строила, отвлекала.
Яна Егорян

После олимпийских побед и прихода популярности Егорян даже предлагали сняться в комедийном фильме. Но из-за несовместимости с тренировочным графиком она отказалась. Также в свободное время спортсменка любит петь в караоке.

Вернулась на историческую родину спустя 17 лет

После переезда с мамой в Россию Яна не была в Армении 17 лет и столько же не виделась с отцом. Лишь осенью прошлого года она приехала в Ереван, встретилась с семьёй и посетила основные достопримечательности города. Вдохновившись поездкой, Яна выложила в инстаграм «уроки армянского» — видео, на которых она учит подписчиков длинным и труднопроизносимым армянским словам.

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Благодаря своему темпераменту в команде Яна получила прозвище армянская женщина. Она очень эмоциональна и экспрессивна как в жизни, так и на помосте: «Я часто сажаю голос. Вообще не могу разговаривать. Три дня однажды говорила шепотом, и меня никто не слышал. И все спрашивали: “Где Егорян?”».

Обожает кошек

Дома у Яны живут две кошки и два кота: крысолов Тигр, любимец спортсменки, русские голубые Кеша и Буся и белая ангора по кличке Мальчик или Матюша. Во время Олимпийских игр спортсменка воспользовалась повышенным вниманием СМИ и в интервью попыталась пристроить четырёх котят, которых одна из кошек родила за месяц до Игр.

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Поклонники предлагают руку и сердце

После триумфа в Рио-де-Жанейро число поклонников таланта и красоты Яны увеличилось в разы. Ей начали массово писать в соцсетях (в половине сообщений были предложения выйти замуж) и присылать подарки. Поначалу Яна старалась отвечать всем и благодарить за поддержку, но потом поняла, что со всеми сообщениями ей не справиться.

Особо настойчивые поклонники спортсменки действовали не только в сети, но и караулили её возле дома. Однажды один из них ждал олимпийскую чемпионку восемь часов у подъезда, а затем преследовал её во время поездки в Сочи. Вмешаться в ситуацию пришлось друзьям, которые объяснили, что подобное внимание против воли девушки излишне.

Использованы цитаты из материалов «Советского спорта».

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