«Ты слабачка, не можешь ничего довести до конца». Яна Егорян против всех

Источник: РИА "Новости"

Чуть не бросила фехтование через год занятий

Яна Егорян переехала с мамой из Еревана в Химки, когда ей было шесть лет. С фехтованием она познакомилась в пятом классе: как это часто бывает, тренер пришёл в школу и рассказал детям о наборе в секцию, а для мотивации принёс медали своих учениц. На энергичную с детства Яну это подействовало, и она загорелась этим видом спорта.

Поначалу было нелегко — денег в семье практически не было, и ради экипировки приходилось на многом экономить. Сами тренировки тоже оказались тяжелее, чем Яна себе представляла. Но несмотря ни на что она продолжала ходить в зал, тратя на дорогу по полтора часа в день и каждый раз нося на себе огромные тренировочные сумки с саблями.

Через год Егорян поехала на областную спартакиаду, где соревновалась с ребятами, которые были на четыре года старше неё. Разница в возрасте не испугала Яну, и она добралась до финала, где завоевала серебро, чем потрясла своего первого тренера.

Хотя тяжёлые тренировки и приносили первые успехи, год спустя Яна поняла, что больше не может их выдерживать, и решила всё бросить. Тогда на помощь пришла мама, которой удалось уговорить спортсменку остаться.

Она стала меня подначивать: «Да ты слабачка, не можешь ничего довести до конца, отступаешь при первых трудностях!». Я разозлилась жутко. Решила остаться — ей назло. А потом — раз: выиграла одни соревнования, другие, поехала на сбор… Яна Егорян

Преодолела болезнь

Первым серьёзным стартом в карьере Яны стали летние юношеские Олимпийские игры в Сингапуре в 2010 году. К ним она подошла уже в статусе серебряного призёра чемпионата России, на котором в финале проиграла Софье Великой. В Сингапуре 16-летняя Егорян завоевала золото и в личном зачёте, и в командном первенстве вместе со сборной Европы.

Затем Яна продолжила успешно выступать на юниорском уровне и в 2012 году добавила к победам на Кубке мира золотую медаль чемпионата мира. В том же году она впервые стала лучшей на чемпионате России среди взрослых и начала привлекаться в основную сборную. И — вновь задумалась о завершении карьеры, но уже из-за здоровья.

У Егорян обнаружилась врождённая болезнь ног, из-за которой постоянно рвались связки. Она перенесла операцию, после которой ей предстоял длительный реабилитационный период. В начале восстановления Яна не представляла, как сможет вернуться в большой спорт, и начала думать, чем ещё может заниматься в жизни. Но тренеры и старшие товарищи советовали не отчаиваться и вселили ей веру в то, что лучшие моменты карьеры у неё ещё впереди. Они оказались правы, и меньше чем через год спортсменка вернулась на помост.

Пережив этот непростой период, она решила набить татуировку, на которой изображены олимпийские кольца, сабля и надпись «Выдержу и добьюсь». В следующие четыре года она стала одним из лидеров сборной, завоевала медали чемпионатов Европы и мира и установила историческое достижение, став первой в современной истории России олимпийской чемпионкой в индивидуальном турнире.

Хотела стать актрисой

Яна не раз признавалась, что в детстве мечтала стать актрисой или певицей. Впрочем, она нашла применение этим талантам и в фехтовании, виде спорта, в котором психологическое давление играет не последнюю роль.

Актёрские данные — это вообще первое, что нужно в фехтовании. В своё время в юниорах я выигрывала только за счёт них, чего только не вытворяла: делала вид, что в обмороки падаю, судьям глазки строила, отвлекала. Яна Егорян

После олимпийских побед и прихода популярности Егорян даже предлагали сняться в комедийном фильме. Но из-за несовместимости с тренировочным графиком она отказалась. Также в свободное время спортсменка любит петь в караоке.

Вернулась на историческую родину спустя 17 лет

После переезда с мамой в Россию Яна не была в Армении 17 лет и столько же не виделась с отцом. Лишь осенью прошлого года она приехала в Ереван, встретилась с семьёй и посетила основные достопримечательности города. Вдохновившись поездкой, Яна выложила в инстаграм «уроки армянского» — видео, на которых она учит подписчиков длинным и труднопроизносимым армянским словам.

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Благодаря своему темпераменту в команде Яна получила прозвище армянская женщина. Она очень эмоциональна и экспрессивна как в жизни, так и на помосте: «Я часто сажаю голос. Вообще не могу разговаривать. Три дня однажды говорила шепотом, и меня никто не слышал. И все спрашивали: “Где Егорян?”».

Обожает кошек

Дома у Яны живут две кошки и два кота: крысолов Тигр, любимец спортсменки, русские голубые Кеша и Буся и белая ангора по кличке Мальчик или Матюша. Во время Олимпийских игр спортсменка воспользовалась повышенным вниманием СМИ и в интервью попыталась пристроить четырёх котят, которых одна из кошек родила за месяц до Игр.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTk_ibqFeVF/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BTk_ibqFeVF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eгорян Яна (@egorianiana)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-02T05:20:36+00:00">1 Май 2017 в 10:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники предлагают руку и сердце

После триумфа в Рио-де-Жанейро число поклонников таланта и красоты Яны увеличилось в разы. Ей начали массово писать в соцсетях (в половине сообщений были предложения выйти замуж) и присылать подарки. Поначалу Яна старалась отвечать всем и благодарить за поддержку, но потом поняла, что со всеми сообщениями ей не справиться.

Особо настойчивые поклонники спортсменки действовали не только в сети, но и караулили её возле дома. Однажды один из них ждал олимпийскую чемпионку восемь часов у подъезда, а затем преследовал её во время поездки в Сочи. Вмешаться в ситуацию пришлось друзьям, которые объяснили, что подобное внимание против воли девушки излишне.