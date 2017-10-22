Белорусские пятиборцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров U24 в Польше

Золото в личном зачете заработал Ярослав Радюк, в командном первенстве лучший результат показали Ярослав Радюк, Павел Евсиевич и Иван Иванов. Сегодня в аэропорту состоится встреча спортсменов.

Ярослав Радюк, получивший вместе с золотой медалью титул чемпиона Европы среди юниоров до 24 лет, показал пятый результат по итогам фехтования, 12-й — по итогам плавания и седьмой — после верховой езды. На старт последней дисциплины (лазер-ран) белорус вышел вторым после представителя Латвии и, сумев отыграть заветные секунды, финишировал первым, набрав 1435 очков.

Дебютант выездных турниров Павел Евсиевич оказался менее успешен в первых трех дисциплинах, но уверенно выступил в лазер-ран (второй результат по итогам гонки). По итогам личного зачета он стал седьмым (1396 очков). Иван Иванов остановился на десятой строчке таблицы (1364 очка), Артем Евстигнеев завершил выступление 18-м (1333 очка).

Вместе Ярослав Радюк, Павел Евсиевич и Иван Иванов заработали 4195 очков, обеспечив командное золото.

В чемпионате Европы среди юниоров U24 принимали участие представители 11 стран, в числе которых семь спортсменов из Беларуси. В первый день соревнований за награды боролись юниорки. Лучшим результатом среди соотечественниц стало 12-е место Татьяны Рогачевой (1241 очко), затем выступление завершила Михалина Гринкевич, занявшая 17-ю итоговую позицию (1219 очков). Третья белоруска Александра Суслова стала по итогам личного первенства 19-й (1196 очков). В командном зачете юниорки заняли пятую строчку таблицы.