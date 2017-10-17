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14:23 (мск), источник: ТАСС

Киберспорт будет представлен на Европейских играх 2019 года в Минске

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Киберспорт будет представлен в качестве демонстрационного вида на Европейских играх 2019 года в Минске. Об этом на пресс-конференции по теме развития киберспорта на Всемирном фестивале молодежи и студентов заявил вице-президент компании Wargaming Андрей Яранцев.

Источник: ТАСС

«Наша компания активно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, мы договорились, что на Европейских играх 2019 года в Минске киберспорт будет представлен. Пока не в виде официальной дисциплины, но в виде официальной культурной программы. Это показывает, что в киберспорт становится частью спорта и в Европе», — сказал Яранцев.

Европейские игры 2019 года в Минске станут вторыми в истории. Первые прошли в 2015 году в Баку. Соревнования в 11 из 16 видов спорта на Европейских играх в Минске будут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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