Киберспорт будет представлен на Европейских играх 2019 года в Минске

Источник: ТАСС

«Наша компания активно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, мы договорились, что на Европейских играх 2019 года в Минске киберспорт будет представлен. Пока не в виде официальной дисциплины, но в виде официальной культурной программы. Это показывает, что в киберспорт становится частью спорта и в Европе», — сказал Яранцев.

Европейские игры 2019 года в Минске станут вторыми в истории. Первые прошли в 2015 году в Баку. Соревнования в 11 из 16 видов спорта на Европейских играх в Минске будут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.