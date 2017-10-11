В Ингушетии прошел турнир по спортивному метанию ножей и стрельбе из лука

«Первый в республике турнир по спортивному метанию ножей, а также по стрельбе из лука проходил на стадионе имени Магомеда Парчиева. Соревнования провел опытный профессионал, руководитель клуба при Союзе десантников России Виктор Бочаров. Желающих посоревноваться было много, люди разных возрастов пришли, проявили интерес к этому виду спорта», — говорится в сообщении.