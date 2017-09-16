Испанец Марио Мола стал двукратным чемпионом мира по триатлону
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Испанец Марио Мола второй год подряд завоевал титул чемпиона мира по триатлону.
В субботу в голландском Роттердаме проходил
Мола, являющийся чемпионом мира и 2016 года, стал вторым триатлонистом, которому удалось завоевать титул чемпиона мира во второй раз подряд с момента учреждения Мировой серии в 2009 году. До этого три года подряд в 2013—2015 годах победителем Мировой серии и чемпионом мира становился Гомес Нойя.
Лучшим из россиян в общем зачете Мировой серии-2017 стал Игорь Полянский — 29-е место (1271 очко). Еще один россиянин Дмитрий Полянский стал 43-м (939), Илья Прасолов — 70-й (470), Владимир Турбаевский — 77-й (431), Андрей Брюханков — 113-й (214), Денис Васильев — 136-й (109).
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