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16 сентября 2017, 22:35 | Летние | Р-Спорт

Испанец Марио Мола стал двукратным чемпионом мира по триатлону

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Испанец Марио Мола второй год подряд завоевал титул чемпиона мира по триатлону.

В субботу в голландском Роттердаме проходил Гранд-финал Мировой серии по триатлону — заключительный этап сезона. Мола финишировал третьим, но испанцу хватило этого результата, чтобы, набрав 4728 очков, стать лучшим в общем зачете Мировой серии и таким образом защитить титул чемпиона мира.

Вице-чемпионом мира стал еще один испанец Хавьер Гомес Нойя. В Гранд-финале в субботу он показал четвертый результат, что позволило ему набрать 4311 очков и расположиться в общем зачете следом за Молой. Замкнул тройку лучших финишировавший в Роттердаме вторым норвежец Кристиан Блумменфельт, набравший в итоге 4281 очко.

Мола, являющийся чемпионом мира и 2016 года, стал вторым триатлонистом, которому удалось завоевать титул чемпиона мира во второй раз подряд с момента учреждения Мировой серии в 2009 году. До этого три года подряд в 2013—2015 годах победителем Мировой серии и чемпионом мира становился Гомес Нойя.

Лучшим из россиян в общем зачете Мировой серии-2017 стал Игорь Полянский — 29-е место (1271 очко). Еще один россиянин Дмитрий Полянский стал 43-м (939), Илья Прасолов — 70-й (470), Владимир Турбаевский — 77-й (431), Андрей Брюханков — 113-й (214), Денис Васильев — 136-й (109).
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