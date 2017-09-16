Флора Даффи c Бермудских Островов стала двукратной чемпионкой мира по триатлону
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Представительница Бермудских Островов Флора Даффи во второй раз подряд стала чемпионкой мира по триатлону.
Даффи в субботу завоевала золото в проходившем в Роттердаме
Лучшей из россиянок оказалась Анастасия Абросимова, занявшая 28-е место (2:07.48), Мария Шорец — 33-я (2:08.39).
Даффи возглавила общий зачет Мировой серии с 5200 очками по итогам сезона и стала чемпионкой мира. Второе место и вместе с ним звание
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