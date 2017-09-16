Флора Даффи c Бермудских Островов стала двукратной чемпионкой мира по триатлону

Даффи в субботу завоевала золото в проходившем в Роттердаме Гранд-финале Мировой серии, показав время 1 час 58 минут 39 секунд. Серебро заключительного этапа серии взяла американка Кэти Заферес (1 час 59 минут 34 секунды), замкнула тройку британка Джессика Лермонт (2:00.57).

Лучшей из россиянок оказалась Анастасия Абросимова, занявшая 28-е место (2:07.48), Мария Шорец — 33-я (2:08.39).