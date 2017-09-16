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https://sport.mail.ru/news/summer/31029161/
16 сентября 2017, 22:29 | Летние | Р-Спорт

Флора Даффи c Бермудских Островов стала двукратной чемпионкой мира по триатлону

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Представительница Бермудских Островов Флора Даффи во второй раз подряд стала чемпионкой мира по триатлону.

Даффи в субботу завоевала золото в проходившем в Роттердаме Гранд-финале Мировой серии, показав время 1 час 58 минут 39 секунд. Серебро заключительного этапа серии взяла американка Кэти Заферес (1 час 59 минут 34 секунды), замкнула тройку британка Джессика Лермонт (2:00.57).

Лучшей из россиянок оказалась Анастасия Абросимова, занявшая 28-е место (2:07.48), Мария Шорец — 33-я (2:08.39).

Даффи возглавила общий зачет Мировой серии с 5200 очками по итогам сезона и стала чемпионкой мира. Второе место и вместе с ним звание вице-чемпионки мира завоевала австралийка Эшли Джентл (4320 очков), Заферес — третья (4302). Россиянки в общем зачете расположились следующим образом: Абросимова — 49-я (551), Елена Данилова — 51-я (515), Шорец — 71-я (314), Анастасия Горбунова — 148-я (61).
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