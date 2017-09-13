Сабирхузин стал новым старшим тренером мужской сборной России по современному пятиборью

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13 сентября состоялся тренерский совет ФСПР, на котором были подведены итоги выступления отечественных спортсменов в этом сезоне и произведен ряд изменений в тренерском штабе.

«Вместо старшего тренера мужской сборной России Григория Бремеля мы назначили Рустема Сабирхузина, — отметил Аминов. — Бремель, в свою очередь, заменит на посту старшего тренера мужской юниорской сборной России Андрея Тропина. Старшим тренером кадетской сборной назначен Сергей Шуин».

«Все изменения касались мужской сборной, так как считаю, что она в этом году выступила недостаточно успешно», — заметил глава ФСПР.