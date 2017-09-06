Пятиборец Александр Лесун заявил, что хотел бы готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Олимпийский чемпион 2016 года по пятиборью россиянин Александр Лесун хотел бы готовиться к Олимпиаде 2020 года на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал ТАСС после забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, который прошел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио. «Пока не знаю, где будет предолимпийский сбор. Надеюсь, на Дальнем Востоке
В 2017 году Лесун выиграл чемпионат Европы, а с чемпионата мира был вынужден сняться
«Сезон можно оценивать
«Еще год буду работать
Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным
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