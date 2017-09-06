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6 сентября 2017, 8:22 | Летние | ТАСС

Пятиборец Александр Лесун заявил, что хотел бы готовиться к ОИ-2020 на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Олимпийский чемпион 2016 года по пятиборью россиянин Александр Лесун хотел бы готовиться к Олимпиаде 2020 года на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал ТАСС после забега в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, который прошел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио. «Пока не знаю, где будет предолимпийский сбор. Надеюсь, на Дальнем Востоке что-нибудь построят для пятиборья, и мы бы здесь готовились. Все же и климат похожий, и часовые пояса; было бы шикарно», — сказал Лесун.

В 2017 году Лесун выиграл чемпионат Европы, а с чемпионата мира был вынужден сняться из-за травмы после первого дня решающей стадии турнира.

«Сезон можно оценивать по-разному. Я выиграл чемпионат Европы, при этом на чемпионате мира у меня случилась травма. В принципе, послеолимпийский сезон я провел лучше, чем рассчитывал, потому что не было специальной работы. У опытных спортсменов сезон, следующий после Олимпиады, получается в чем-то восстановительным, в чем-то, наоборот, во время него они набирают объемы — то есть меньше интенсивности, но больше объема», — отметил Лесун.

«Еще год буду работать более-менее объемно, а в 2018 и 2019 годах буду прибавлять в интенсивности — пойдет отбор на Олимпиаду, к ней нужно серьезно подготовиться», — сказал собеседник ТАСС.

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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