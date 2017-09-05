Кровавая драма в Мюнхене-1972. Как это было

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XX Олимпийские игры в крупнейшем городе ФРГ, Мюнхене, были омрачены ужасным терактом.

Ранним утром 5 сентября 1972 года члены палестинской экстремистской группировки «Черный сентябрь» перелезли через проволочное заграждение Олимпийской деревни и проникли как раз в тот квартал, где разместилась израильская делегация. Один израильтянин погиб во время налета, а большую группу его соотечественников бандиты взяли в заложники.

В плену у террористов оказались: штангисты Зеев Фридман, Йосеф Романо и Давид Бергер, борцы Элиэзер Халфин, Марк Славин и Гади Цабари, судьи по классической борьбе Йосеф Рутфрейнд и по тяжелой атлетике Яаков Шпрингер, тренеры Андре Шпицер (фехтование), Кехет Шор (стрельба), Мойша Вайнберг (борьба), Амипур Шапиро (легкая атлетика). В итоге удалось спастись лишь Гади Цабари, который с ходу перепрыгнул целый лестничный пролет и скрылся в темноте.

Из-за ограды Олимпийской деревни, где собралась огромная толпа, было видно, что на балконах и крыше дома, в котором жила израильская делегация, стоят люди в масках и с автоматами в руках. Неосторожное движение, и они могли начать стрельбу. Власти сразу же вступили с палестинцами в переговоры, и те потребовали немедленно освободить из израильских тюрем 234 своих единомышленника и еще 16 — из тюрем Западной Европы.

Мэр Олимпийской деревни Вальтер Трегер, президент Немецкого олимпийского комитета Вилли Дауме и баварский министр внутренних дел Бруно Мерк предлагали себя в заложники вместо спортсменов, но террористы на это не пошли.

В середине дня террористы убили Мойшу Вайнберга и выбросили на улицу его труп. Они хотели, чтобы мир убедился в серьезности их намерений. К концу дня канцлер Германии Вилли Брандт отверг требования Израиля о прекращении Олимпийских игр.

Переговоры с террористами длились 16 часов. В итоге министр внутренних дел Германии Ганс Дитрих Геншер согласился с условиями палестинцев. У дома с пленниками приземлились три вертолета. Забрав заложников вместе с террористами, вертолеты направились на военный аэродром Фюрстенфельдбрюке, далее их предполагалось отправить на Ближний Восток. Но как только пятеро вооруженных террористов вышли из вертолетов, снайперы открыли огонь.

Операция по спасению людей была полностью провалена. Двое из восьми террористов погибли, остальные открыли беспорядочный огонь. Один из бандитов в упор расстрелял четырех заложников, другой бросил в вертолет, в котором находились еще пятеро израильтян, ручную гранату. После краткого боя были убиты еще три террориста, а также два гражданина ФРГ — полицейский и пилот взорванного вертолета.

Запоздалые и недостаточно продуманные действия полиции Баварии привели к тому, что погибли одиннадцать израильских спортсменов и тренеров. Пять террористов были убиты, еще троих удалось захватить. Через некоторое время их обменяли на немецкий самолет с пассажирами.

Власти Израиля решили покарать каждого террориста, имевшего хоть какое-то отношение к мюнхенской трагедии. Для этого была организована и проведена беспрецедентная операция по поиску и уничтожению преступников. В течение нескольких лет агенты израильских спецслужб охотились за палестинскими боевиками по всему миру, выполняя санкцию на уничтожение, полученную непосредственно от премьер-министра Голды Меир.

Кровь, пролившаяся на Играх, потрясла истинных приверженцев олимпийского движения. На следующее утро после трагедии на Олимпийском стадионе состоялась панихида в память погибших израильтян. Открыл панихиду увертюрой Бетховена к опере «Эгмонт» оркестр Мюнхенского оперного театра.

В те трагические часы Олимпиада прекратила свой стремительный бег. Раздавались предложения о том, чтобы в связи с этим инцидентом временно прервать Игры. Но Чрезвычайная сессия Международного олимпийского комитета единогласно приняла решение Игры не прерывать. Соревнования были доведены до конца.

(Из номера «СЭ» за 25 июля 2008 года)