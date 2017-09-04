Белорусские пятиборцы заняли третье место в Кубке Кремля

Перед заключительным комбинированным видом (кросс и стрельба) белорусский дуэт занимал девятое место.

Однако удачное выступление Анастасии Прокопенко, которая в текущем сезоне выиграла домашний чемпионат Европы и завоевала бронзовую награду чемпионата мира, позволило команде значительно сократить отставание. В итоге Илья Полозков сумел опередить Бенце Деметра из Венгрии, а по итогам выступления белорусы набрали третью сумму баллов — 1421. Победителями турнира стали россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина — 1426 очков. На второй позиции разместились пятиборцы из Великобритании Кейт Френч и Джеймс Кук — 1423 балла.

Призовой фонд международного турнира по современному пятиборью «Кубок Кремля» составил в нынешнем сезоне $100 тыс.

Еще одна медаль у белорусских пятиборцев по итогам мужской эстафеты на юниорском чемпионате Европы до 19 лет в Португалии. Никита Иваровский и Алексей Хурс заняли третье место — 1204. Победили Балаж Сеп и Барнабаш Бурчик из Венгрии — 1235 баллов.