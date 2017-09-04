Лесун и Губайдуллина взяли Кубок Кремля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Cовременное пятиборье, пожалуй, самый демократичный из всех олимпийских видов спорта. Где еще увидишь, как участники переодеваются прямо на трибунах, там же оставляют объемные сумки со снаряжением и отправляются на старт? В пятиборье это в порядке вещей — так происходит даже на чемпионатах мира. Отсюда уникальная атмосфера семьи и уюта. Но призовой фонд «Кубка Кремля» вступил в явный диссонанс с этой демократичностью. Сто тысяч долларов — это самые большие призовые в пятиборье за всю историю. Неудивительно, что выступать в Москву приехали абсолютно все мировые лидеры.

ГУЛЬНАЗ ОБЕЩАЛА ПРИБЕЖАТЬ «ЗЕЛЕНОЙ»

Как и в прошлом году, «Кубок Кремля» прошел в формате смешанной эстафеты. Этот вид, который пока не стал олимпийским, по зрелищности даст фору даже стандартным личным соревнованиям. Российская команда по титулам казалась почти непобедимой — олимпийский чемпион Рио Александр Лесун вместе с действующей чемпионкой мира Гульназ Губайдуллиной. Недавнее мировое первенство в Каире сложилось для них очень по-разному: Губайдуллина сенсационно выиграла, став первой за 20 лет российской победительницей, а Лесун вынужден был сняться с соревнований из-за обострения старой травмы спины. Но к «Кубку Кремля» наш чемпион успел восстановиться и доказать, что сильнее его никого нет.

По сумме трех видов наши спортсмены стартовали в лазер-ране первыми, деля эту позицию с венграми. В непосредственной близости были абсолютно все мировые лидеры, включая прекрасного бегуна, чемпиона мира 2016 года француза Валентена Бело. Губайдуллина отправила Лесуна на дистанцию вторым. Благодаря сверхуверенной стрельбе Александр уже после первого рубежа вышел вперед и дальше только увеличивал отрыв. Губайдуллина с Лесуном впервые стали победителями «Кубка Кремля» и обладателями чека за первое место в размере 20 тысяч долларов.

— Обидно, что травма не позволила одержать такую же убедительную победу на чемпионате мира? — вопрос Лесуну после финиша.

— Это не обида, скорее возмущение и злость. Я находился в одном из лучших состояний в своей жизни. Благодарен судьбе, что «Кубок Кремля» проходит сразу после чемпионата мира. У меня была возможность реализовать свою физическую форму.

— У вас были сомнения, стоит ли выступать на «Кубке Кремля» с больной спиной?

— Никаких. Если были бы даже малейшие, я бы отказался. Нельзя подводить новую чемпионку мира!

— Гульназ, как чувствовали себя в первом старте в ранге чемпионки мира? — вопрос Губайдуллиной.

— Очень сложно. Тем более я выступала с Сашей, с олимпийским чемпионом. Я понимала, что нельзя себя нагружать и слишком много думать об этой ответственности. Но все равно она ощущалась.

— Что говорили друг другу перед стартом комбайна?

— Гульназ мне обещала прибежать «зеленой», — признался Лесун. — В смысле максимально себя преодолеть. И я действительно ее впервые видел в таком состоянии, молодец!

— Вы впервые выступали вместе в составе команды, как ощущения?

— Полного взаимопонимания у нас пока не возникло, но это дело времени, — продолжил Александр. — Конечно, пятиборье — не командный вид спорта, но все равно тут важно чувствовать партнера.

МИКСТ ЗАСЛУЖИВАЕТ МЕСТА В ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЕ

Почетным гостем «Кубка Кремля» стал президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн. Причем президент нашей федерации Вячеслав Аминов не скрывал, что одной из главных целей приглашения Шорманна стало продвижение смешанной эстафеты. На «Кубке Кремля» снимали и монтировали проморолик, который Шорманн совсем скоро презентует на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме. Там будет последний шанс для пятиборья все-таки ввести микст в программу Игр-2020 в Токио.

— Что можете сказать об итогах «Кубка Кремля»? — вопрос Аминову.

— У нас есть олимпийский чемпион, есть первая за 20 лет чемпионка мира. Без преувеличения у России сейчас самая сильная команда мира! Мы собрали здесь представительный состав участников, причем желающих было даже больше, чем у нас мест.

— Как оцените перспективы микст-эстафеты войти в программу Олимпийских игр?

— Я считаю смешанную эстафету самым зрелищным и перспективным видом. Вы видели, как люди в Москве стояли на трибунах и вдоль трассы. Безумное количество зрителей, публикаций, интереса к этому виду говорит само за себя. Микст-эстафета заслуживает места в олимпийской программе. Я надеюсь, что МОК будет благосклонен к пятиборью и мы получим еще один комплект олимпийских медалей.

— Лесун говорит, что в плане организации с «Кубком Кремля» не сравнится даже чемпионат мира. Что конкретно такого было в Москве, чего не было в Каире?

— В Москве объективно самая лучшая организация соревнований по пятиборью. Недаром московский чемпионат мира-2016 был признан на конгрессе международной федерации лучшим чемпионатом мира в истории пятиборья. Мы не жалеем денег, по-честному и очень тщательно готовимся, серьезно относимся к зрителям, у нас самая профессиональная команда менеджеров…

— «Кубок Кремля» всегда будет проходить в формате смешанной эстафеты или возможны варианты?

— Мы не будем с этим экспериментировать. «Кубок Кремля» — это новая традиция. Как когда-то Пьер де Кубертен придумал пятиборье, так и мы придумали «Кубок Кремля» и хотим сделать его неотъемлемой частью календаря на долгие годы.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Москвы.