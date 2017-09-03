Пятиборцы Лесун и Губайдуллина пока только учатся находить общий язык на соревнованиях

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В воскресенье Лесун и Губайдуллина стали победителями Кубка Кремля по современному пятиборью, который прошел в Москве. Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты. Лесун является олимпийским чемпионом 2016 года и четырехкратным чемпионом мира. Губайдуллина впервые в карьере завоевала золото на мировом первенстве в 2017 году.

«Мы хорошо друг друга поддерживали эмоционально, но слова иногда не достигали нужного эффекта», — отметил Лесун. «Пока мы еще присматриваемся и притираемся друг к другу», — добавила Губайдуллина.

Российская спортсменка рассказала, что чувствовала большую ответственность, так как выступала в команде с таким титулованным спортсменом, как Лесун. «Мы впервые вместе выступаем в смешанной эстафете. Даже не успели толком потренироваться вместе, так как только за несколько дней до старта соревнований стало известно, что травма спины не помешает Лесуну принять участие на турнире», — добавила Губайдуллина.

По словам Лесуна, победа на Кубке Кремля стала для него своеобразным реваншем за неудачу на прошедшем в Каире чемпионате мира. На мировом первенстве россиянин занимал промежуточное первое место после первого вида — фехтования. Перед второй дисциплиной (плавание) он принял решение сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

Кубок Кремля прошел в седьмой раз. Призовой фонд турнира составил $100 тыс., что является рекордной суммой в истории современного пятиборья.