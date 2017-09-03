Аминов: Победа российского дуэта на Кубке Кремля по современному пятиборью была ожидаемой

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Россияне Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина стали победителями Кубка Кремля по современному пятиборью. Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты. Лесун является Олимпийским чемпионом 2016 года и четырехкратным чемпионом мира. Губайдуллина впервые в карьере завоевала золото на мировом первенстве в 2017 году.

«Я ожидал золотой медали на турнире от Лесуна и Губайдуллиной. Наша мужская сборная и раньше была лидером мирового пятиборья, а на прошедшем чемпионате мира первой стала Губайдуллина в соревнованиях среди женщин. Можно сказать, что сборная России является самой сильной в мире, и они это подтвердили», — поделился мнением Аминов.

Также президент ФСПР отметил, что Кубок Кремля является настолько престижным и передовым турниром в мире современного пятиборья, что президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн будет отстаивать интересы вида спорта перед Международным олимпийским комитетом на примере московского турнира.

«Уже не в первый раз на Кубке Кремля мы пробуем формат смешанной эстафеты — самый перспективный вид современного пятиборья. Президент Шорманн, который приехал на турнир в Москву, заявил, что на сессии МОК в Лиме он будет отстаивать включения эстафеты в программу олимпийских игр именно на примере Кубка Кремля», — добавил Аминов.

Кубок Кремля прошел в седьмой раз. Призовой фонд турнира составляет 100 тыс. долларов, что является рекордной суммой в истории турниров по современному пятиборью.