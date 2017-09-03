Аминов: Глава МОК Бах любит пятиборье, смешанную эстафету могут включить в ОИ-2024
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах любит современное пятиборье, смешанную эстафету могут включить в программу Олимпийских игр 2024 года, заявил глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Седьмой Кубок Кремля по современному пятиборью проходит в воскресенье в спортивном комплексе ЦСКА и на
«На ближайшей сессии МОК Клаус Шорманн будет представлять смешанную эстафету на примере Кубка Кремля. Приятно, что его презентация будет основана именно на примере Кубке Кремля, на примере России. Томас Бах приезжал на последний конгресс UIPM, где пусть и обтекаемо, но весьма положительно отзывался о смешанной эстафете. Бах любит пятиборье, потому что фехтование — это часть пятиборья. Сказал бы, что смешанную эстафету реально увидеть на Олимпиаде уже в 2024 году», — сказал Аминов журналистам.
131-я сессия МОК пройдет в Лиме (Перу) с 13 по 16 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter