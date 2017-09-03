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3 сентября 2017, 16:23 | Летние | Р-Спорт

Аминов: Глава МОК Бах любит пятиборье, смешанную эстафету могут включить в ОИ-2024

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах любит современное пятиборье, смешанную эстафету могут включить в программу Олимпийских игр 2024 года, заявил глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах любит современное пятиборье смешанную эстафету могут включить в программу Олимпийских игр 2024 года заявил глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. Увеличить
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Седьмой Кубок Кремля по современному пятиборью проходит в воскресенье в спортивном комплексе ЦСКА и на конно-спортивной базе ЦСКА. В ходе церемонии открытия турнира президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн заявил, что участники Кубка Кремля по современному пятиборья отправляют важное послание членам Международного олимпийского комитета перед сессией в Лиме. Ранее МОК принял решение не включать в олимпийскую программу смешанную эстафету в современном пятиборье.

«На ближайшей сессии МОК Клаус Шорманн будет представлять смешанную эстафету на примере Кубка Кремля. Приятно, что его презентация будет основана именно на примере Кубке Кремля, на примере России. Томас Бах приезжал на последний конгресс UIPM, где пусть и обтекаемо, но весьма положительно отзывался о смешанной эстафете. Бах любит пятиборье, потому что фехтование — это часть пятиборья. Сказал бы, что смешанную эстафету реально увидеть на Олимпиаде уже в 2024 году», — сказал Аминов журналистам.

131-я сессия МОК пройдет в Лиме (Перу) с 13 по 16 сентября.
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