Аминов: Глава МОК Бах любит пятиборье, смешанную эстафету могут включить в ОИ-2024

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Седьмой Кубок Кремля по современному пятиборью проходит в воскресенье в спортивном комплексе ЦСКА и на конно-спортивной базе ЦСКА. В ходе церемонии открытия турнира президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн заявил, что участники Кубка Кремля по современному пятиборья отправляют важное послание членам Международного олимпийского комитета перед сессией в Лиме. Ранее МОК принял решение не включать в олимпийскую программу смешанную эстафету в современном пятиборье.

«На ближайшей сессии МОК Клаус Шорманн будет представлять смешанную эстафету на примере Кубка Кремля. Приятно, что его презентация будет основана именно на примере Кубке Кремля, на примере России. Томас Бах приезжал на последний конгресс UIPM, где пусть и обтекаемо, но весьма положительно отзывался о смешанной эстафете. Бах любит пятиборье, потому что фехтование — это часть пятиборья. Сказал бы, что смешанную эстафету реально увидеть на Олимпиаде уже в 2024 году», — сказал Аминов журналистам.

131-я сессия МОК пройдет в Лиме (Перу) с 13 по 16 сентября.