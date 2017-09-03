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3 сентября 2017, 14:56 | Летние | Р-Спорт

Седьмой Кубок Кремля по современному пятиборью официально открыт в Москве

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Торжественная церемония открытия Кубка Кремля по современному пятиборью состоялась в Москве на конно-спортивной базе ЦСКА, турнир пройдет уже в седьмой раз.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Торжественная церемония открытия Кубка Кремля по современному пятиборью состоялась в Москве на <nobr>конно-спортивной</nobr> базе ЦСКА турнир пройдет уже в седьмой раз. Увеличить
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В турнире принимают участие 12 смешанных команд из 11 стран мира, в том числе две российские (олимпийский чемпион Александр Лесун и чемпионка мира Гульназ Губайдуллина, Сергей Баранов и Аделина Ибатуллина).

Призовой фонд соревнований — 100 тысяч долларов. По словам президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова, это «самый большой призовой фонд в истории пятиборья».
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