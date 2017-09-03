Седьмой Кубок Кремля по современному пятиборью официально открыт в Москве

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В турнире принимают участие 12 смешанных команд из 11 стран мира, в том числе две российские (олимпийский чемпион Александр Лесун и чемпионка мира Гульназ Губайдуллина, Сергей Баранов и Аделина Ибатуллина).

Призовой фонд соревнований — 100 тысяч долларов. По словам президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслава Аминова, это «самый большой призовой фонд в истории пятиборья».