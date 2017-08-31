Гульназ Губайдуллина: Ощутила гордость за себя и за команду

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В золотую медаль Губайдуллиной на мировом первенстве в Египте верили разве что самые отъявленные оптимисты. В прошлом году на Олимпиаде в Рио молодая спортсменка заняла 15-е место, хоть и установила олимпийский рекорд в плавании.

В нынешнем сезоне результаты Губайдуллиной заметно выросли: она сумела стать третьей в финале Кубка мира, а также выиграть золото чемпионата Европы в смешанной эстафете. Но даже несмотря на явный прогресс, только нынешний чемпионат мира окончательно поставил Губайдуллину в один ряд с лидерами мирового пятиборья среди женщин. Лучшая пловчиха среди пятиборок теперь готова подтверждать свое преимущество и в остальных видах.

— Гульназ, сразу после победы вы говорили, что на финишном круге в голове крутилась только одна фраза: «Боже мой!» Сейчас уже успели осознать, что стали чемпионкой мира?

— Постепенно понимание приходит. Но все равно порой кажется, будто все это происходит не со мной.

— Чемпионат мира проходил в экстремальных условиях. Как вам удалось к ним адаптироваться?

— Наш старт выпал на один из самых жарких дней за все время, что мы были в Каире. Некоторым спортсменкам от жары даже становилось плохо. Меня разморило перед конкуром, было сложно заставить себя выйти из этого состояния. Бежать пришлось по песку, это отдельная история. Представляете, три километра бежать по такой трассе, когда ты постоянно проваливаешься, толкаешься, зарываешься в этот песок…

— После стартового вида, фехтования, вы занимали 14-е место. Как удалось поверить, что этот результат не перечеркнет надежды на медаль?

— Конечно, я расстроилась. Тренеры говорили, что ничего страшного не произошло, что для меня этого результата хватит. Но мне бы хотелось нанести хотя бы на четыре-пять уколов больше. Наверное, мне пошло в «плюс», что финал проводился в два дня. Фехтование далось психологически тяжело, и здорово, что после него была возможность выдохнуть и заново настроиться на остальные виды.

— Плавание всегда было вашей сильной стороной, но в этот раз вы еще потрясающе проехали на коне — вообще без единой сбитой «палки»!

— Нам с Катей Хураськиной попалась одна и та же лошадь. У Кати были сбитые «палки», потом конь достался мне. На разминке мы немного попрыгали, я пыталась понять, насколько сильно лошадь устала. Тактику, как себя с ней вести, выбрали с тренером буквально за две минуты до выхода. В итоге вроде бы получилось не мешать лошади и правильно ее провести по маршруту.

— Вы выходили на дистанцию заключительного вида лазер-ран четвертой…

— Удивительно, насколько малы в этот раз были разрывы. Я выбегала через три секунды после лидера, и вплотную за мной еще было много спортсменок. Понимала, что по песку бежать тяжело и основную ставку надо делать на стрельбу. Мой личный тренер Иван Бобрышев сказал, что надо стрелять медленнее, но наверняка. Я так и делала: старалась работать на рубеже без нервов и максимально надежно.

— Какие эмоции были после финиша?

— Мне сразу начали звонить, телефон просто разрывался. Потом позвали на допинг-контроль, на награждение, а у меня костюм лежит вообще в другом конце поля. В общем, была приятная суматоха. Когда играл гимн, ощутила огромную гордость. За себя и за команду в целом! Хочу поблагодарить всю нашу федерацию во главе с Вячеславом Аминовым, а также президента федерации Московской области Валерию Юрченко и директора центра олимпийской подготовки ЯНАО Татьяну Муфлихонову.