Нижегородец Кирилл Беляков стал бронзовым призером чемпионата мира по современному пятиборью

В общекомандном зачете бронзовыми призерами стали воспитанник нижегородского ЦСП Кирилл Беляков, Илья Фролов и Александр Лесун. В личном первенстве нижегородской спортсмен показал 15-й результат.

Командное первенство.

1. Египет. 2. Польша. 3. Россия (Фролов, Беляков, Лесун).

Мужчины. Личное первенство.

1. Чжун Чжинхва (Юж. Корея) — 1400. 2. Роберт Каса (Венгрия) — 1393. 3. Юстинас Киндерис (Литва) — 1382. 4. Марвин Фали Доге (Германия) — 1378. 5. Эслам Хамад (Египет) — 1369. 6. Джозеф Чунг (Великобритания) — 1369… 8. Илья Фролов — 1362… 15. Кирилл Беляков — 1339… 36. Александр Лесун — 250.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по современному пятиборью, нижегородец Кирилл Беляков рассчитывает принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.