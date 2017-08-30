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30 августа 2017, 12:06 | Летние | НТА-Приволжье

Нижегородец Кирилл Беляков стал бронзовым призером чемпионата мира по современному пятиборью

Как информирует ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», состязания проходили в Египте 20—29 августа.

В общекомандном зачете бронзовыми призерами стали воспитанник нижегородского ЦСП Кирилл Беляков, Илья Фролов и Александр Лесун. В личном первенстве нижегородской спортсмен показал 15-й результат.

Командное первенство.

1. Египет. 2. Польша. 3. Россия (Фролов, Беляков, Лесун).

Мужчины. Личное первенство.

1. Чжун Чжинхва (Юж. Корея) — 1400. 2. Роберт Каса (Венгрия) — 1393. 3. Юстинас Киндерис (Литва) — 1382. 4. Марвин Фали Доге (Германия) — 1378. 5. Эслам Хамад (Египет) — 1369. 6. Джозеф Чунг (Великобритания) — 1369… 8. Илья Фролов — 1362… 15. Кирилл Беляков — 1339… 36. Александр Лесун — 250.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по современному пятиборью, нижегородец Кирилл Беляков рассчитывает принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
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