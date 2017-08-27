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27 августа 2017, 22:15 | Летние | ТАСС

Женская сборная России завоевала серебро в командном турнире ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 27 августа. Женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебряные медали в командном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

В командном турнире считается общее количество очков, набранное тремя спортсменками. В зачет идет наивысший результат каждой спортсменки, показанный в квалификации или в финальных соревнованиях.

Чемпионат мира в столице Египта завершится 28 августа.
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