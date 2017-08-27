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27 августа 2017, 21:42 | Летние | ТАСС

Россиянка Губайдуллина завоевала золото ЧМ по современному пятиборью в Каире

ТАСС, 27 августа. Россиянка Гульназ Губайдуллина заняла первое место в личном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Спортсменка набрала 1292 очка.

Второй стала Жофия Фельдхази из Венгрии (1285), третьей — белоруска Анастасия Прокопенко (1281).

Россиянка Анна Буряк заняла 11-е место (1246), Ульяна Баташова — 13-е (1241), Екатерина Хураськина — 15-е (1226).

В интервью после финиша победительница посетовала на жару и пыль во время соревнований. «Я очень рада своему успеху. Пока не могу подобрать слова, эмоции зашкаливают. Сегодня было жарко, пыльно, и тяжело, но я справилась», — сказала Губайдуллина.

Турнир завершится 28 августа.
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ТАСС, 27 августа. Женская сборная России в составе Гульназ Губайдуллиной, Анны Буряк и Ульяны Баташовой завоевала серебряные медали в командном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.
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