Россиянка Губайдуллина завоевала золото ЧМ по современному пятиборью в Каире

Второй стала Жофия Фельдхази из Венгрии (1285), третьей — белоруска Анастасия Прокопенко (1281).

Россиянка Анна Буряк заняла 11-е место (1246), Ульяна Баташова — 13-е (1241), Екатерина Хураськина — 15-е (1226).

В интервью после финиша победительница посетовала на жару и пыль во время соревнований. «Я очень рада своему успеху. Пока не могу подобрать слова, эмоции зашкаливают. Сегодня было жарко, пыльно, и тяжело, но я справилась», — сказала Губайдуллина.

Турнир завершится 28 августа.