Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьем

Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу пятиборцы соревновались в фехтовании, в субботу пройдут все остальные виды. Лесун после стартового вида соревнований занимал промежуточное первое место.

«Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с соревнований», — сказал Хапланов.

На ЧМ-2016, который проходил в Москве, Лесун стал серебряным призером в личном первенстве и чемпионом — в смешанной эстафете вместе с Донатой Римшайте.

Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.