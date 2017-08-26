Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун принял решение сняться с чемпионата мира
из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Алексей Хапланов.
Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу пятиборцы соревновались в фехтовании, в субботу пройдут все остальные виды. Лесун после стартового вида соревнований занимал промежуточное первое место.
«Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с соревнований», — сказал Хапланов.
На ЧМ-2016, который проходил в Москве, Лесун стал серебряным призером в личном первенстве и чемпионом — в смешанной эстафете вместе с Донатой Римшайте.
Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.
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