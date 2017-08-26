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26 августа 2017, 15:24 | Летние | ТАСС

Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун принял решение сняться с чемпионата мира из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Алексей Хапланов.

Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу пятиборцы соревновались в фехтовании, в субботу пройдут все остальные виды. Лесун после стартового вида соревнований занимал промежуточное первое место.

«Из-за проблем со здоровьем мы приняли решение сняться с соревнований», — сказал Хапланов.

На ЧМ-2016, который проходил в Москве, Лесун стал серебряным призером в личном первенстве и чемпионом — в смешанной эстафете вместе с Донатой Римшайте.

Чемпионат мира в Каире завершится 28 августа.
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Участница ЧМ-2017 в прыжках с шестом Муллина завершит сезон 2 сентября турниром в Перми

Участница ЧМ-2017 в прыжках с шестом Муллина завершит сезон 2 сентября турниром в Перми

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгунья с шестом Ольга Муллина, занявшая восьмое место на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, завершит летний сезон 2 сентября на турнире в Перми, который пройдет в новом для России формате: не на стадионе, а на одной из центральных площадей города на специально сооруженном помосте. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов соревнований Сергей Ночевный, также являющийся менеджером Муллиной.
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