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26 августа 2017, 12:46 | Летние | ТАСС

Боль в спине может помешать Лесуну продолжить выступление на ЧМ по современному пятиборью

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России по современному пятиборью Александр Лесун, в августе 2016 года завоевавший титул олимпийского чемпиона, из-за болей в спине может сняться с чемпионата мира, который проходит в эти дни в Каире. Как сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Андрей Моисеев, по состоянию на 11 утра по местному времени у тренерского штаба пока нет понимания, сможет ли спортсмен продолжить выступление на главном старте года.

Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу пятиборцы соревновались в фехтовании, в субботу пройдут все остальные виды. Лесун после стартового вида соревнований занимает промежуточное первое место.

«Пока неизвестно, сможет ли Лесун из-за проблем со спиной продолжать выступать на чемпионате мира, — сказал Моисеев. — Ясность наступит непосредственно перед вторым видом — плаванием».

На ЧМ-2016, который проходил в Москве, Лесун стал серебряным призером в личном первенстве и чемпионом — в смешанной эстафете вместе с Донатой Римшайте.
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