Боль в спине может помешать Лесуну продолжить выступление на ЧМ по современному пятиборью

Финал чемпионата мира длится два дня. В пятницу пятиборцы соревновались в фехтовании, в субботу пройдут все остальные виды. Лесун после стартового вида соревнований занимает промежуточное первое место.

«Пока неизвестно, сможет ли Лесун из-за проблем со спиной продолжать выступать на чемпионате мира, — сказал Моисеев. — Ясность наступит непосредственно перед вторым видом — плаванием».

На ЧМ-2016, который проходил в Москве, Лесун стал серебряным призером в личном первенстве и чемпионом — в смешанной эстафете вместе с Донатой Римшайте.