Россиянин Лесун рискует пропустить чемпионат мира по пятиборью из-за травмы

Женская сборная России по борьбе провалилась на чемпионате мира в Париже, завоевав лишь одну бронзовую награду. Главный тренер команды Юрий Шахмурадов заявил, что его подопечные были идеально готовы к турниру, и затруднился объяснить причины слабого выступления. Ранее на турнире уже оконфузились отечественные греко-римляне, впервые в истории не одержавшие ни одной победы.