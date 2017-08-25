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25 августа 2017, 16:18 | Летние | Газета.Ру

Россиянин Лесун рискует пропустить чемпионат мира по пятиборью из-за травмы

Российский пятиборец Александр Лесун повредил мышцы спины в полуфинале чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Каире.

Российский пятиборец Александр <span class=error>Лесун</span> повредил мышцы спины в полуфинале чемпионата мира по современному пятиборью который проходит в Каире. Увеличить
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Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, близкий к спортсмену. В тренерском штабе Лесуна подтвердили информацию.

По словам источника, причиной травмы стало непривычное покрытие дорожек для бега. Существует вероятность, что спортсмен не сможет продолжить выступление на чемпионате мира по современному пятиборью.

Лесун является Олимпийским чемпионом 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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