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24 августа 2017, 19:36 | Летние | ТАСС

Главный тренер сборной России по акробатике Гургенидзе скончался в возрасте 60 лет

ТАСС, 24 августа. Главный тренер сборной России по спортивной акробатике Георгий Гургенидзе скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной акробатики России.

«Федерация спортивной акробатики России, руководство, тренеры, спортсмены скорбят в связи со скоропостижной смертью главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации Гургенидзе Владимира Робертовича — замечательного человека, умелого руководителя, профессионала своего дела и выражают глубокое соболезнование родным, близким и друзьям», — говорится в заявлении.

Гургенидзе начал работать тренером еще в сборной СССР по акробатике. Он подготовил 11 чемпионов мира и Европы в составе сборной СССР. На Всемирных играх с 2001 года подопечные Гургенидзе неизменно завоевывали медали и становились чемпионами.

На Всемирных играх во Вроцлаве, которые завершились 30 июля 2017 года, сборная России под руководством Гургенидзе завоевала две золотые и одну серебряную медаль в спортивной акробатике.
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