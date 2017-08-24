Главный тренер сборной России по акробатике Гургенидзе скончался в возрасте 60 лет

«Федерация спортивной акробатики России, руководство, тренеры, спортсмены скорбят в связи со скоропостижной смертью главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации Гургенидзе Владимира Робертовича — замечательного человека, умелого руководителя, профессионала своего дела и выражают глубокое соболезнование родным, близким и друзьям», — говорится в заявлении.

Гургенидзе начал работать тренером еще в сборной СССР по акробатике. Он подготовил 11 чемпионов мира и Европы в составе сборной СССР. На Всемирных играх с 2001 года подопечные Гургенидзе неизменно завоевывали медали и становились чемпионами.

На Всемирных играх во Вроцлаве, которые завершились 30 июля 2017 года, сборная России под руководством Гургенидзе завоевала две золотые и одну серебряную медаль в спортивной акробатике.