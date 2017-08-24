В Чайковском открылся чемпионат мира по летнему биатлону
23 августа в Чайковском на стадионе «Энергия» состоялась торжественная церемония открытия международного спортивного события — чемпионата мира по летнему биатлону.
Официальная церемония открытия началась с театрализованного представления «Пермский край, прошлое и настоящее», которую провёл известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Также состоялся
После парада выступил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.
«Мы рады приветствовать спортсменов, тренеров, болельщиков в гостеприимном Пермском крае, в нашей спортивной столице — Чайковском. Мы гордимся, что защищать честь российской команды будут наши земляки. 19 стран, столько знаменитых спортсменов — нас ждёт настоящий праздник спорта. Я желаю спортсменам успеха, напряжённой борьбы и честных побед, болельщикам — насладиться прекрасным зрелищем, и всем нам — насладиться этими летними днями», — сказал Максим Решетников.
С поздравлениями и пожеланиями во время торжественной церемонии также выступили заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, первый
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдёт на
Напомним, подготовка к чемпионату велась в течение двух лет.
Как напомнил Максим Решетников, в городе была проведена большая работа по благоустройству территорий, на «гостевом маршруте», были отремонтированы дороги. Спортивный комплекс «Снежинка» был доведён до уровня международных стандартов. По мнению экспертов и спортсменов, «Снежинка» может конкурировать на мировом уровне с аналогичными спортивными комплексами. «Радостно, что все это послужит Чайковскому на благо спортивной и общественной жизни города и всего края», — отметил Максим Решетников.
Источник — администрация губернатора Пермского края
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