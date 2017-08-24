В Чайковском открылся чемпионат мира по летнему биатлону

Официальная церемония открытия началась с театрализованного представления «Пермский край, прошлое и настоящее», которую провёл известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Также состоялся марш-парад команд-участниц чемпионата мира. В этом году бороться за медали мирового первенства будут спортсмены из 19 стран.

После парада выступил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

«Мы рады приветствовать спортсменов, тренеров, болельщиков в гостеприимном Пермском крае, в нашей спортивной столице — Чайковском. Мы гордимся, что защищать честь российской команды будут наши земляки. 19 стран, столько знаменитых спортсменов — нас ждёт настоящий праздник спорта. Я желаю спортсменам успеха, напряжённой борьбы и честных побед, болельщикам — насладиться прекрасным зрелищем, и всем нам — насладиться этими летними днями», — сказал Максим Решетников.

С поздравлениями и пожеланиями во время торжественной церемонии также выступили заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров и президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдёт на лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». В программе соревнований — смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования мужчин и женщин, а также юниоров. В составе сборной России выступят четыре представителя Пермского края: Сергей Клячин, Александр Печенкин, Валерия Васнецова и Наталья Гербулова.

Напомним, подготовка к чемпионату велась в течение двух лет.

Как напомнил Максим Решетников, в городе была проведена большая работа по благоустройству территорий, на «гостевом маршруте», были отремонтированы дороги. Спортивный комплекс «Снежинка» был доведён до уровня международных стандартов. По мнению экспертов и спортсменов, «Снежинка» может конкурировать на мировом уровне с аналогичными спортивными комплексами. «Радостно, что все это послужит Чайковскому на благо спортивной и общественной жизни города и всего края», — отметил Максим Решетников.

Источник — администрация губернатора Пермского края