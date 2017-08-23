Белорусские атлеты завоевали бронзовую награду на ЧМ по современному пятиборью

Илья Полозков и Павел Тихонов удачно выступили во всех видах программы, а в заключительном — кросс и стрельба — заняли третье место, что позволило им набрать 1407 очков в общем зачете. Опередить белорусов смогли только победители чемпионата мира Джун Вунгтау и Хван Ву Джин из Республики Корея — 1422 очка и серебряные призеры Кристиан Циллекенс и Александр Нобис из Германии — 1419 баллов.

Чемпионат мира по современному пятиборью продолжится эстафетой среди женщин. Белорусскую команду представят Ольга Силкина и Татьяна Халдоба. Завершится мировой форум в Каире 28 августа.