Фролов и Калимуллин заняли четвертое место в эстафете на ЧМ по современному пятиборью

ТАСС, 22 августа. Чемпионат мира по современному пятиборью стартует во вторник в Каире. В составе российской сборной выступит олимпийский чемпион Александр Лесун, который заявлен в лично-командном первенстве. Лесун победил в Рио-де-Жанейро в личном турнире, в этом виде программы он также выигрывал чемпионаты мира в 2012 и 2014 годах.