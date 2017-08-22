Фролов и Калимуллин заняли четвертое место в эстафете на ЧМ по современному пятиборью
ТАСС, 22 августа. Россияне Илья Фролов и Данил Калимуллин стали четвертыми в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.
По итогам всех видов россияне набрали 1397 очков. Победителем эстафеты стала сборная Южной Кореи (1422). Серебро завоевала команда Германии (1419), бронзу — сборная Белоруссии (1407).
Женская эстафета, в которой выступят Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина, пройдет 23 августа.
Чемпионат мира по современному пятиборью, который впервые проходит в Африке, завершится 29 августа.
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