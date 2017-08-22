Лесун возглавил сборную России на чемпионате мира по современному пятиборью

На чемпионате мира в египетской столице будут разыграны семь комплектов медалей — в эстафете, личном и командном первенстве у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете. Победители командного турнира определяются по итогам личных турниров, где в составе мужской сборной России, помимо Лесуна, выступят Александр Савкин, Кирилл Беляков и Данил Калимуллин. В женском турнире заявлены Гульназ Губайдулина, Ульяна Баташова, Екатерина Хураськина и Анна Буряк.

Стартует чемпионат мира эстафетами — мужская состоится 22 августа, женская — на следующий день. В составе мужской команды России выступят Калимуллин и Илья Фролов, в женскую команду вошли юниорки Аделина Ибатуллина и Ксения Фральцова.

24 августа с квалификации стартуют личные турниры на чемпионате мира, победители у мужчин определятся 26 августа, у женщин — 27 августа. На 28 августа запланирована смешанная эстафета, состав российской команды будет определен позднее.

В Каире будет 38-градусная жара

Впервые чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Африке, причем в Каире в течение ближайшей недели ожидается жара в 36−38 градусов. Согласно расписанию турнира, фехтование в лично-командном первенстве выносится на отдельный день, что в целом равномерно распределяет нагрузку для участников, однако лишает их выходного дня.

В чемпионате мира примут участие порядка 170 спортсменов из 29 стран. Соревнования пройдут в клубе «Пегасус» на территории парка «Дримленд», расположенного к востоку от Каира в непосредственной близости от пирамид Гизы.

Первый чемпионат мира по современному пятиборью прошел в 1949 году в Стокгольме, 20 лет назад в Софии впервые состоялся совместный турнир для мужчин и женщин. Год назад чемпионат мира прошел в Москве, сборная России победила в смешанной эстафете, где вместе с Лесуном выступала Доната Римшайте. На счету российской команды также три серебряные медали — у Лесуна в личном первенстве, в командном турнире и мужской эстафете (Илья Фролов и Олег Наумов).