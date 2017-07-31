Казахстанка смогла финишировать на своем дебютном IRONMAN, несмотря на травму

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все больше казахстанских любителей спорта приобщаются к семейству «железных людей». В одном только июле сразу несколько триатлонистов приняли участие в различных стартах под эгидой IRONMAN.

Вчера, 30 июля, в Цюрихе (Швейцария) состоялся еще один старт «железной дистанции». Казахстан был представлен четырьмя атлетами, среди которых была дочь прославленного казахстанского спортсмена Саяна Шаймерденова.

Для Дины Шаймередновой это был первый IRONMAN в карьере. Пр этом ее участие и вовсе было под вопросом из-за полученных травм во время тренировки.

«Гонка была непростой, особенно сложно дался велоэтап, но в целом я довольна результатом своего первого выступления. Меня поддерживали моя семья и тренер Павел Артюшенко. За две недели до старта, во время тренировки я упала с велосипеда и получила травму, и после небольшого хирургического вмешательства продолжила тренировки. У меня была цель проверить себя на прочность и пройти полную дистанцию IRONMAN. Как говорит мой тренер: «Наше тело способно преодолеть любые испытания, главное — вера в себя», — отметила после старта Шаймерденова.

Спортсменка представляет школу триатлона Worldclass Almaty, которая в Цюрихе выступила в составе из четырех участников, среди которых чемпион мира по пауэрлифтингу Валихан Тен, тренер школы Павел Артюшенко, а также мастер-тренер по кросс-фиту Григорий Егазарян.

«На прошлой неделе мы с сокомандниками приняли участие в кросс-континентальном заплыве через Босфор. Кроме этого, мы принимаем участие в различных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых “Алматы Марафоном” и другими спортивными клубами. На данный момент я планирую отдохнуть и восстановить силы, о планах на будущие старты пока не думала, но обязательно найду для себя что-нибудь интересное, например, улучшить свой первый результат», — добавила Шаймерденова.

Всем казахстанским триатлонистам удалось пересечь финишную черту. Лучшее время в команде показал Павел Артюшенко (10 часов 40 минут 8 секунд), который осенью примет участие в знаменитом чемпионате мира по IRONMAN на Гавайях. Щаймерденова же завершила свой первый длинный триатлон с результатом 13 часов 54 минуты 16 секунд.

Добавим, что ранее что ранее другой казахстанский триатлет Алексей Сидоренко преодолел «железную» дистанцию в английском Болтоне. А Мадина Курманбаева выступила на экстремальной гонке, которая прошла на Аляске.