Казахстанка смогла финишировать на своем дебютном IRONMAN, несмотря на травму
Казахстанская спортсменка Дина Шаймерденова впервые преодолела полную дистанцию длинного триатлона IRONMAN, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Все больше казахстанских любителей спорта приобщаются к семейству «железных людей». В одном только июле сразу несколько триатлонистов приняли участие в различных стартах под эгидой IRONMAN.
Вчера, 30 июля, в Цюрихе (Швейцария) состоялся еще один старт «железной дистанции». Казахстан был представлен четырьмя атлетами, среди которых была дочь прославленного казахстанского спортсмена Саяна Шаймерденова.
Для Дины Шаймередновой это был первый IRONMAN в карьере. Пр этом ее участие и вовсе было под вопросом
«Гонка была непростой, особенно сложно дался велоэтап, но в целом я довольна результатом своего первого выступления. Меня поддерживали моя семья и тренер Павел Артюшенко. За две недели до старта, во время тренировки я упала с велосипеда и получила травму, и после небольшого хирургического вмешательства продолжила тренировки. У меня была цель проверить себя на прочность и пройти полную дистанцию IRONMAN. Как говорит мой тренер: «Наше тело способно преодолеть любые испытания, главное — вера в себя», — отметила после старта Шаймерденова.
Спортсменка представляет школу триатлона Worldclass Almaty, которая в Цюрихе выступила в составе из четырех участников, среди которых чемпион мира по пауэрлифтингу Валихан Тен, тренер школы Павел Артюшенко, а также
«На прошлой неделе мы с сокомандниками приняли участие в
Всем казахстанским триатлонистам удалось пересечь финишную черту. Лучшее время в команде показал Павел Артюшенко (10 часов 40 минут 8 секунд), который осенью примет участие в знаменитом чемпионате мира по IRONMAN на Гавайях. Щаймерденова же завершила свой первый длинный триатлон с результатом 13 часов 54 минуты 16 секунд.
Добавим, что ранее что ранее другой казахстанский триатлет Алексей Сидоренко преодолел «железную» дистанцию в английском Болтоне. А Мадина Курманбаева выступила на экстремальной гонке, которая прошла на Аляске.
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