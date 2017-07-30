Сборная России выиграла общекомандный зачет Всемирных игр в Польше

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В заключительный день российские спортсмены завоевали шесть медалей — одну золотую, три серебряные и две бронзовые, все награды были завоеваны в тайском боксе. Чемпионкой стала Светлана Винникова (весовая категория до 60 кг), серебряные медали на счету Владимира Кузьмина (до 67 кг), Александра Абрамова (до 57 кг) и Валерии Дроздовой (до 54 кг), бронза у Асланбека Зикреева (до 54 кг) и Ивана Григорьева (до 75 кг).

Сборная России завоевала 28 золотых, 21 серебряную, 14 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (18−10−14), на третьем — сборная Италии (16−13−13). На предыдущих Играх в 2015 году россияне стали вторыми (17−24−12), уступив итальянцам (18−13−18).

Всемирные игры проходили в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука.