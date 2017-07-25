Лучший пятиборец мира выиграл очередной трофей

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После этой золотой медали уже можно смело утверждать, что в современном пятиборье соревнуются все, а побеждает — Лесун.

НАКАНУНЕ ФИНАЛА СИЛЬНО ОТРАВИЛСЯ.

Около месяца назад мы совершенно случайно встретились с Лесуном на Крылатских холмах. Лучший пятиборец мира наматывал километры кросса, оббегая мам с колясками, собаководов и прочих отдыхающих.

— Что вы тут делаете в выходной день? — спросил я тогда.

— А вот решил еще немного побегать. Если хочу выиграть чемпионаты Европы и мира, пахать нужно и в воскресенье…

Неудивительно, что с таким подходом поставленная цель была достигнута.

— Я и не мог по-другому, — прокомментировал Лесун свою победу. — Белоруссия, Минск — это же моя родина. Мне невероятно хотелось выиграть, и я готовился, как заведенный. Сразу скажу, что постолимпийского синдрома у меня не было и нет. Наоборот, я хочу побеждать еще и еще. На самом деле, если не сейчас, то когда? У меня есть силы, эмоции и желание оставаться первым. К тому же, мой тренер Александр Хапланов придумал специальную программу, при которой я очень прибавил в беге…

— Говорят, в Белоруссии вы умудрились заболеть?

— Накануне финала я и еще несколько спортсменов сильно отравились. У всех была разная реакция и в разное время, но в целом симптомы схожие. Оглядываясь назад, я не знаю, как все это выдержал. Уже с утра почувствовал недомогание, а после плавания силы вообще кончились. Я закончил дистанцию на морально-волевых, но потом заставил себя собраться. Знал, что мой шанс в фехтовании.

— В этом виде вы отработали просто великолепно…

— Да, мог даже побить олимпийский рекорд. Взял верх в 28 боях, но один мне не засчитали, так как человек снялся с соревнований. Но это было не так уж важно. Главное, что после фехтования я почувствовал уверенность. А потом была лошадка. И на самом деле, я очень хотел сделать коня чисто. На трибунах было столько моих болельщиков.

— Кто пришел за вас поболеть?

— Мама, жена и дочка, плюс еще море друзей. Я чувствовал невероятную поддержку и не мог подвести. Когда завершил все без помарки, прямо почувствовал, что мама плачет. Обернулся и увидел ее лицо все слезах. Так было приятно, что она гордится сыном. До мурашек!

ЛЕСУН ВСЕХ ДОСТАЛ СВОИМИ ПОБЕДАМИ.

— Перед лазер-раном (бег со стрельбой) вы вели 12 секунд?

— Понимал, что это не преимущество. За мной бежали очень сильные ребята, которые в этом виде сильны. И Каса, и Бело, и Деметер — отличные спринтеры. Хотя на старте я почти не нервничал и чувствовал, что сил — море. Не зря мы с Хаплановым так пахали… Однако отравление, похоже, сделало свое дело.

Цитата На стрельбе меня накрыло. Встаю на рубеж, а перед глазами пелена. Стрелял почти вслепую. На первом рубеже — шесть промахов.

Каса уже впереди. Я его догоняю ногами, мол, врешь — не уйдешь. На второй мишени опять шесть раз мимо, но я продолжаю бороться. И все-таки мне воздалось. Я стрельбу наладил, а на четвертом, заключительном рубеже, Каса смазал аж десять раз, и мы вышли на последний отрезок плечо в плечо.

— Решили сделать его на финише?

— Он хотел все оставить на последние метры, но я обернулся и увидел, что Бело и Деметер совсем рядом. А я знаю, что Деметер — один из лучших финишеров в мире. Ну тогда себе и сказал, что рвать нужно сейчас. Может быть и помогло мне то воскресенье на Крылатских холмах… Последние 500 метров я сумел отработать по полной.

— Местные зрители вас не освистывали? Все-таки вы могли вступать при определенных обстоятельствах за Белоруссию.

— Наоборот, все понимают мою ситуацию. И когда играл российский гимн, трибуны меня приветствовали и радовались. Было просто здорово. Эмоции били через край. Эта победа мне очень дорога.

— Через месяц уже новое испытание — чемпионат мира и пески Каира.

— Да, во всех смыслах будет жарко. Но я опять хочу «золота». Знаете, уже многие откровенно спрашивают, когда же он сдуется? Лесун уже всех достал своими победами. А я ведь хочу такими же темпами идти к Токио. Это моя мечта.

Вячеслав АМИНОВ: «СОСТАВ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ».

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов подвел итоги чемпионата Европы, где российская команда с двумя золотыми и двумя серебряными наградами победила в командном зачете.

— Прежде всего, подчеркну, что целенаправленно к чемпионату Европы наши спортсмены не готовились, — заявил Аминов. — Это был промежуточный старт перед чемпионатом мира. Рад, что Саша Лесун в очередной раз подтвердил, что является реально сильнейшим в мире. Приятную победу одержали в миксте Кирилл Беляков с Гульназ Губайдуллиной. Беляков относительно недавно вышел из юниорского возраста и не считался лидером команды, а Губайдуллина сумела собраться после неудачи в личном турнире. Там она допустила осечку в фехтовании, но думаю, они с тренерами проанализируют эту ситуацию и сделают все, чтобы на чемпионате мира она не повторилась.

— Состав команды на мировом первенстве останется тем же?

— Нет. Буквально сегодня я получил от тренерского штаба предложение о введении в состав лучших юниоров. Это, конечно, еще не окончательный вариант, мы будем его обсуждать. Но не исключено, что по сравнению с чемпионатом Европы, состав на «мир» поменяется.