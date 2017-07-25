Лучший пятиборец мира выиграл очередной трофей
На завершившемся в Минске чемпионате Европы победу в самой престижной дисциплине — личном первенстве у мужчин — праздновал олимпийский чемпион Александр Лесун.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После этой золотой медали уже можно смело утверждать, что в современном пятиборье соревнуются все, а побеждает — Лесун.
НАКАНУНЕ ФИНАЛА СИЛЬНО ОТРАВИЛСЯ.
Около месяца назад мы совершенно случайно встретились с Лесуном на Крылатских холмах. Лучший пятиборец мира наматывал километры кросса, оббегая мам с колясками, собаководов и прочих отдыхающих.
— Что вы тут делаете в выходной день? — спросил я тогда.
— А вот решил еще немного побегать. Если хочу выиграть чемпионаты Европы и мира, пахать нужно и в воскресенье…
Неудивительно, что с таким подходом поставленная цель была достигнута.
— Я и не мог
— Говорят, в Белоруссии вы умудрились заболеть?
— Накануне финала я и еще несколько спортсменов сильно отравились. У всех была разная реакция и в разное время, но в целом симптомы схожие. Оглядываясь назад, я не знаю, как все это выдержал. Уже с утра почувствовал недомогание, а после плавания силы вообще кончились. Я закончил дистанцию на
— В этом виде вы отработали просто великолепно…
— Да, мог даже побить олимпийский рекорд. Взял верх в 28 боях, но один мне не засчитали, так как человек снялся с соревнований. Но это было не так уж важно. Главное, что после фехтования я почувствовал уверенность. А потом была лошадка. И на самом деле, я очень хотел сделать коня чисто. На трибунах было столько моих болельщиков.
— Кто пришел за вас поболеть?
— Мама, жена и дочка, плюс еще море друзей. Я чувствовал невероятную поддержку и не мог подвести. Когда завершил все без помарки, прямо почувствовал, что мама плачет. Обернулся и увидел ее лицо все слезах. Так было приятно, что она гордится сыном. До мурашек!
ЛЕСУН ВСЕХ ДОСТАЛ СВОИМИ ПОБЕДАМИ.
— Перед
— Понимал, что это не преимущество. За мной бежали очень сильные ребята, которые в этом виде сильны. И Каса, и Бело, и Деметер — отличные спринтеры. Хотя на старте я почти не нервничал и чувствовал, что сил — море. Не зря мы с Хаплановым так пахали… Однако отравление, похоже, сделало свое дело.
Каса уже впереди. Я его догоняю ногами, мол, врешь — не уйдешь. На второй мишени опять шесть раз мимо, но я продолжаю бороться. И
— Решили сделать его на финише?
— Он хотел все оставить на последние метры, но я обернулся и увидел, что Бело и Деметер совсем рядом. А я знаю, что Деметер — один из лучших финишеров в мире. Ну тогда себе и сказал, что рвать нужно сейчас. Может быть и помогло мне то воскресенье на Крылатских холмах… Последние 500 метров я сумел отработать по полной.
— Местные зрители вас не освистывали?
— Наоборот, все понимают мою ситуацию. И когда играл российский гимн, трибуны меня приветствовали и радовались. Было просто здорово. Эмоции били через край. Эта победа мне очень дорога.
— Через месяц уже новое испытание — чемпионат мира и пески Каира.
— Да, во всех смыслах будет жарко. Но я опять хочу «золота». Знаете, уже многие откровенно спрашивают, когда же он сдуется? Лесун уже всех достал своими победами. А я ведь хочу такими же темпами идти к Токио. Это моя мечта.
Вячеслав АМИНОВ: «СОСТАВ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ».
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов подвел итоги чемпионата Европы, где российская команда с двумя золотыми и двумя серебряными наградами победила в командном зачете.
— Прежде всего, подчеркну, что целенаправленно к чемпионату Европы наши спортсмены не готовились, — заявил Аминов. — Это был промежуточный старт перед чемпионатом мира. Рад, что Саша Лесун в очередной раз подтвердил, что является реально сильнейшим в мире. Приятную победу одержали в миксте Кирилл Беляков с Гульназ Губайдуллиной. Беляков относительно недавно вышел из юниорского возраста и не считался лидером команды, а Губайдуллина сумела собраться после неудачи в личном турнире. Там она допустила осечку в фехтовании, но думаю, они с тренерами проанализируют эту ситуацию и сделают все, чтобы на чемпионате мира она не повторилась.
— Состав команды на мировом первенстве останется тем же?
— Нет. Буквально сегодня я получил от тренерского штаба предложение о введении в состав лучших юниоров. Это, конечно, еще не окончательный вариант, мы будем его обсуждать. Но не исключено, что по сравнению с чемпионатом Европы, состав на «мир» поменяется.
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