Тренер: Российские пятиборцы начнут сбор в Новогорске перед чемпионатом мира 30 июля
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная России по современному пятиборью 30 июля начнет сбор в Новогорске, который будет предшествовать чемпионату мира в Египте, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.
Чемпионат мира 2017 года пройдет
«30 июля в Новогорске мы начинаем сбор перед чемпионатом мира», — сказал Моисеев по телефону.
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