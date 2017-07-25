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25 июля 2017, 16:47 | Летние | Р-Спорт

Тренер: Российские пятиборцы начнут сбор в Новогорске перед чемпионатом мира 30 июля

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Сборная России по современному пятиборью 30 июля начнет сбор в Новогорске, который будет предшествовать чемпионату мира в Египте, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

Чемпионат мира 2017 года пройдет 21—29 августа в Каире.

«30 июля в Новогорске мы начинаем сбор перед чемпионатом мира», — сказал Моисеев по телефону.
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