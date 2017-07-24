Лесун без «звезды»: лучший российский пятиборец подтвердил на ЧЕ свой класс

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Несбывшиеся мечты

Первый же день чемпионата Европы в столице Белоруссии подарил надежду на то, что не самая приятная тенденция последних лет в российском современном пятиборье — отставание женщин от мужчин — будет сломана. Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк здорово провели три этапа женской эстафеты и на последний вид — «комбайн», или, как его в последнее время принято называть, лазер-ран — уходили лидерами.

Однако на самом финише россиянки все-таки уступили олимпийской чемпионке 2008 года из Германии Лене Шенеборн и ее напарнице Аннике Шлой. Тем не менее, для вечно «хромающего» российского женского современного пятиборья это серебро было большим успехом.

Оптимистичное настроение у российских любителей современного пятиборья не испортилось и после мужской эстафеты — Илья Фролов и Александр Савкин хоть и заняли пятое место, но на финише уступили чемпионам из Чехии всего 11 секунд. Это тот случай, когда, что называется, решают нюансы. Зато в квалификации и женская сборная, и мужская выступили уверенно, в полном составе отобравшись в финал.

Увы, первый день лично-командных соревнований вернул размечтавшихся о победах женской сборной с небес на землю. Лидер российской команды, серебряная медалистка прошлогоднего европейского первенства Губайдуллина неудачно провела фехтование, а традиционно сильное плавание не позволило ей «вылезти» наверх — ведь очковая ценность этой дисциплины с нынешнего сезона была понижена. Довершило дело нулевая оценка в верховой езде. Лазер-ран для Губайдуллиной превратился в тренировочную пробежку к итоговому 33-му месту.

Не получился старт у опытных Буряк и вернувшейся в нынешнем сезоне в сборную Екатерины Хураськиной. Обе плохо отфехтовали, после чего просто старались не «утонуть» на дно турнирной таблицы. Только это у них и получилось: Буряк заняла 21-е место, Хураськина — 25-е (из 36 участниц). Ну, а лучшей в российской команде стала ее дебютантка — Ульяна Баташова, финишировавшая на 9-м месте. Только она удостоилась позитивной оценки от главного тренера сборной России Андрея Моисеева.

Цитата Андрей Моисеев Девушки, как обычно, расстраивают. Все надежды, которые мы связывали с Гульназ Губайдуллиной, не увенчались успехом. Она по сути сразу выбыла из борьбы, не набрав даже собственного минимума очков в фехтовании, в верховой езде она упала с лошади. Выступления Кати Хураськиной и Ани Буряк тяжело комментировать. А Баташова показала в принципе свою перспективу. Просто чудес не бывает, ей нужно время, чтобы психологически и физически адаптироваться на таких соревнованиях. Девятое место для Ульяны — неплохой результат.

Победу же в личных соревнованиях одержала белоруска Анастасия Прокопенко. В командном зачете Баташова, Хураськина и Буряк заняли только шестое место, а золото досталось сборной Италии.

«Великолепно, свободно и уверенно»

Главные российские надежды в мужских личных соревнованиях были связаны, конечно же, с олимпийским чемпионом Александром Лесуном. Правда, в нынешнем сезоне побед на международной арене у него еще не было, что многие специалисты связывали со спецификой «пост-олимпийского синдрома» — иными словами, считали, что после мощной концентрации физических и моральных сил организму чемпиона нужен некий отдых.

Однако сам Лесун после Рио неоднократно говорил, что «пост-олимпийский синдром» свалился на него четыре года назад после Лондона-2012, и второй раз он такому случиться не позволит. Да, адекватно оценивавший свои возможности спортсмен в разговоре с «Р-Спорт» фаворитом себя не называл, но тренер олимпийского чемпиона Алексей Хапланов часто подмечал: в неоднозначных ситуациях Лесун часто проявляет себя увереннее, чем когда он явный претендент на победу. Наконец, на родине (до 2008 года Лесун представлял Белоруссию) лидер сборной России просто не мог ударить в грязь лицом.

По своей хорошей традиции, победный задел Лесун обеспечил в фехтовании, заняв в этом виде первое место. После трех дисциплин (фехтования, плавания и конкура) герой Рио все так же лидировал — но определенная интрига в борьбе за золото все же сохранялась, так как сильный венгр Роберт Каса на старте лазер-рана отставал только на 12 секунд. Интрига обострилась после того, как Лесун не слишком удачно провел первую и вторую стрельбу (11 промахов). Но концовка осталась за россиянином.

«Саша — олимпийский чемпион, он в очередной раз доказал свой класс и стал чемпионом Европы. Просто молодец, не перестает нас радовать», — сказал «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко, отметив достижения россиян в столице Белоруссии и в командном турнире. Там Лесун, Савкин и Кирилл Беляков заняли второе место, уступив венграм.

«Александр выглядел на чемпионате Европы великолепно, выступил с большим перевесом над конкурентами, очень свободно и уверенно, — сказал «Р-Спорт» президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. — Он набрал хорошую форму еще на предыдущем старте (в Финале Кубка мира) в Вильнюсе. Я еще тогда заметил, что форма его набрана. Это хорошо, что парень не расслабился, не дал волю чемпионским чувствам, когда человек начинает «звездиться».

На заключительный вид программы — микст — сборная Венгрии, явно недобравшая, как «пятиборская» держава, на этом чемпионате золота, заявила сильнейший состав — Шаролту Ковач и Роберта Касу. Тем почетнее успех Белякова и полностью реабилитировавшей себя за неудачу в личных соревнованиях Губайдуллиной, которые после конкура захватили лидерство и в лазер-ране его не отдали.