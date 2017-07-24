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24 июля 2017, 21:09 | Летние | ТАСС

Аминов: Выступление российских пятиборцев на ЧЕ можно назвать великолепным

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по современному пятиборью великолепно выступила на чемпионате Европы, который завершился в Минске. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

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Российские спортсмены завоевали четыре медали — два золота и два серебра — на турнире, завершившемся в понедельник в Минске. Александр Лесун стал победителем в индивидуальных соревнованиях, в женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами, также серебро в активе россиян в мужском командном турнире. В последний день соревнований Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете.

«Я думаю, что мы великолепно выступили на чемпионате Европы. В последний день взяли золото в смешанной эстафете и заняли первое место по общему количеству медалей. Считаю, что это достойное выступление», — заявил Аминов.

«Приятно, что Губайдуллина и Беляков, с которыми мы связываем большие надежды в будущем, смогли стать первыми. Особенно радостно за Белякова, недавнего юниора из Нижнего Новгорода, его выступление стало приятной неожиданностью. Я уже поздравил федерацию этого города, это заслуженный и долгожданный успех», — добавил он.

Чемпионат Европы проходил с 18 по 24 июля.
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Лесун без «звезды»: лучший российский пятиборец подтвердил на ЧЕ свой класс

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун стал главным героем завершившегося в Минске чемпионата Европы. Некогда выступавший за сборную Белоруссии россиянин завоевал золото, подтвердив свой класс. А победную точку в чемпионате поставили в смешанной эстафете Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков, обеспечив сборной России первое место в медальном зачете.
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