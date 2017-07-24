Колобков: Российские пятиборцы сделали хороший задел перед чемпионатом мира

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Российские спортсмены на чемпионате Европы в Минске завоевали четыре медали — два золота и два серебра. Александр Лесун стал победителем в индивидуальных соревнованиях, в женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами, также серебро в активе россиян в мужском командном турнире. В последний день соревнований Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете.

«Российские мастера современного пятиборья в очередной раз подтвердили свой класс, показав достойный результат. Это хороший задел перед чемпионатом мира в Каире, желаю им дальнейших успехов, — отметил Колобков. — Рад за всю нашу команду, но особенно за Лесуна. Хорошо понимаю, как сложно выступать на чемпионате Европы после победы на Олимпийских играх».

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Каире с 21 по 29 августа.