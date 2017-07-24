Моисеев: Сборная России по современному пятиборью выполнила заявленный план на ЧЕ

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Российские спортсмены завоевали четыре медали — два золота и два серебра — на турнире, завершившемся в понедельник в Минске. Александр Лесун стал победителем в индивидуальных соревнованиях, в женской эстафете Алисэ Фахрутдинова и Анна Буряк стали серебряными призерами, также серебро в активе россиян в мужском командном турнире. В последний день соревнований Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков завоевали золото в смешанной эстафете.

«Я считаю, что это очень хороший, успешный результат, — рассказал Моисеев. — Практически во всех видах программы были медали, а значит, заявочный план — любая медаль в индивидуальном турнире — как минимум выполнен».

Тренер отметил, что в заключительный день чемпионата Губайдуллиной и Белякову удалось одержать уверенную победу. «Все хорошо, ровно сделали, показали все, на что способны, поэтому и заняли первое место. На “комбайне” уже были первыми и финишировали тоже первыми. Обошлось без глобальных интриг, это была уверенная победа».

Год назад на чемпионате Европы в Софии на счету сборной России было одно золото в мужской эстафете, на чемпионате мира в Москве российские пятиборцы победили в смешанной эстафете, где участвовали Лесун и Доната Римшайте.

Чемпионат Европы проходил в течение семи дней — с 18 по 24 июля.