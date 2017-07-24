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24 июля 2017, 17:46 | Летние | Р-Спорт

Сборная России выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по современному пятиборью

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Россияне Гульназ Губайдуллина и Кирилл Беляков выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске.

Россияне <span class=error>Гульназ</span> Губайдуллина и Кирилл Беляков выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске. Увеличить
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В понедельник россияне на финише опередили итальянцев Алессандру Фреццу и Пьерпаоло Петрони, которым досталось серебро. Бронзовыми призерами стали венгры Шаролта Ковач и Роберт Каса.

Смешанной эстафетой завершилась соревновательная программа чемпионата Европы в Минске.
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