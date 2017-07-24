Моисеев: Серебро ЧЕ должно стать отправной точкой для пятиборцев Белякова и Савкина
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Серебро российских пятиборцев Кирилла Белякова и Александра Савкина в командном турнире чемпионата Европы 2017 года должно придать уверенности спортсменам в дальнейших выступлениях, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.
Мужская сборная России по современному пятиборью заняла второе место в командном турнире европейского первенства, проходящем в Минске. Россияне Александр Лесун, Беляков и Савкин набрали 4267 очков, уступив лишь сборной Венгрии (4327), бронзу взяли французы (4227). Лесун также выиграл золото турнира в личном зачете.
«Александр в очередной раз подтвердил свой статус сильнейшего пятиборца мира, и, что очень важно, мы зацепили медаль в команде, заняв второе место во многом благодаря усилиям молодых ребят Кирилла Белякова и Александра Савкина. Итог выступления мужской команды, конечно, положительный, и надеемся, что в скором времени эти ребята будут показывать еще более серьезные результаты. Командная медаль чемпионата Европы должна стать отправной точкой в дальнейшей карьере», — сказал Моисеев по телефону.
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