Моисеев: Серебро ЧЕ должно стать отправной точкой для пятиборцев Белякова и Савкина

Мужская сборная России по современному пятиборью заняла второе место в командном турнире европейского первенства, проходящем в Минске. Россияне Александр Лесун, Беляков и Савкин набрали 4267 очков, уступив лишь сборной Венгрии (4327), бронзу взяли французы (4227). Лесун также выиграл золото турнира в личном зачете.

«Александр в очередной раз подтвердил свой статус сильнейшего пятиборца мира, и, что очень важно, мы зацепили медаль в команде, заняв второе место во многом благодаря усилиям молодых ребят Кирилла Белякова и Александра Савкина. Итог выступления мужской команды, конечно, положительный, и надеемся, что в скором времени эти ребята будут показывать еще более серьезные результаты. Командная медаль чемпионата Европы должна стать отправной точкой в дальнейшей карьере», — сказал Моисеев по телефону.